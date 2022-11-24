CHP'li İBB'nin metro inşaatında bir işçi yaralandı! Çekmeköy-Sultanbeyli Metro çalışmasında korkutan anlar
CHP'nin İBB'nin yapımını bitiremediği Çekmeköy-Sultanbeyli Metro inşaatında bir kaza daha yaşandı. Çalışmalar sırasında vinçle demir arasına ayağı sıkışan bir işçi yaralandı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sancaktepe'de Çekmeköy-Sultanbeyli Metro inşaatında çalışmalar sırasında vinçle demir arasına ayağı sıkışan bir işçi yaralandı. Ayağından yaralanan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sancaktepe, Osmangazi Mahallesi, Birikim Sokak'ta İBB'ye ait Çekmeköy-Sultanbeyli metro inşaatının Samandıra İstasyonu'nda saat 11.00 sıralarında çalışma sırasında bir işçi yaralandı.
Vinçle demir arasına ayağı sıkışan Ramazan D. diğer işçilerden yardım istedi. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ayağı sıkışan Ramazan D.'yi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Ramazan D.'nin tedavi altına alındığı hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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