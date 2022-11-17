Hadımköy Halk Ekmek fabrikasında tek ekmek üretilmiyor! CHP'li İBB'nin fiyaskosu işte böyle görüntülendi

CHP'li İBB yönetimi, AK Parti döneminde inşasına başlanan, bütün donanımları alınan ancak seçimden hemen sonra durdurulan Hadımköy'deki Halk Ekmek Fabrikası'nı 3 yıl sonra CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılışını yaptı. Halk Ekmek Fabrikası'nın 3 aydır bir ekmek bile üretmediği ortaya çıktı. Fabrikada kimsenin olmadığı ve içerideki makinelerin ise üzerinin naylon brandayla örtüldüğü görüntülere yansımıştı. Aradan geçen onca günden sonra fabrikanın henüz ekmek üretimine başlamadığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 17.11.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 16:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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