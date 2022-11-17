17 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hadımköy Halk Ekmek fabrikasında tek ekmek üretilmiyor! CHP'li İBB'nin fiyaskosu işte böyle görüntülendi

Hadımköy Halk Ekmek fabrikasında tek ekmek üretilmiyor! CHP'li İBB'nin fiyaskosu işte böyle görüntülendi

CHP'li İBB yönetimi, AK Parti döneminde inşasına başlanan, bütün donanımları alınan ancak seçimden hemen sonra durdurulan Hadımköy'deki Halk Ekmek Fabrikası'nı 3 yıl sonra CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılışını yaptı. Halk Ekmek Fabrikası'nın 3 aydır bir ekmek bile üretmediği ortaya çıktı. Fabrikada kimsenin olmadığı ve içerideki makinelerin ise üzerinin naylon brandayla örtüldüğü görüntülere yansımıştı. Aradan geçen onca günden sonra fabrikanın henüz ekmek üretimine başlamadığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 17.11.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 16:55
  • 1
  • 20
Hadımköy Halk Ekmek fabrikasında tek ekmek üretilmiyor! CHP’li İBB’nin fiyaskosu işte böyle görüntülendi

İstanbul Arnavutköy Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasının çalışmadığı haberi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin 2'nci adamı Murat Ongun tarafından doğrulandıktan sonra fabrikayla alakalı yeni detaylar ortaya çıktı. Fabrikada ekmek üretim makinelerinin ve bantlarının montajının devam ettiği görüldü.

23 Temmuz 2022 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılışı yapılan Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasının çalışmadığı kesinleşti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Hadımköy Halk Ekmek fabrikasında tek ekmek üretilmiyor! CHP’li İBB’nin fiyaskosu işte böyle görüntülendi

Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, fabrikanın çalıştığını iddia etmiş ve bir ekmek üretim bandının önünde sosyal medya hesabından canlı yayın yapmıştı. Ancak Nama'nın iddialarının gerçek dışı olduğu Ongun'un itirafından sonra ortaya çıkmıştı.

  • 3
  • 20
Hadımköy Halk Ekmek fabrikasında tek ekmek üretilmiyor! CHP’li İBB’nin fiyaskosu işte böyle görüntülendi
Bu kez fabrikayı gezen özel bir televizyon kanalının yayımladıkları görüntülerde fabrikada makinaların montajının devam ettiği ve herhangi bir ekmek üretiminin de olmadığı görüldü.
  • 4
  • 20
Hadımköy Halk Ekmek fabrikasında tek ekmek üretilmiyor! CHP’li İBB’nin fiyaskosu işte böyle görüntülendi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da fabrikanın 29 ekim tarihine kadar çalışmadığını, ekmek üretilmemesinin nedenin ise makinaların arızalı olmasından ve İstanbullunun ekmek ihtiyacının olmadığından kaynaklandığını dile getirmişti.
  • 5
  • 20
Hadımköy Halk Ekmek fabrikasında tek ekmek üretilmiyor! CHP’li İBB’nin fiyaskosu işte böyle görüntülendi

GÖKSU: İSTANBULLULAR BU YAŞANANLARI HAKETMİYOR

Ortaya çıkan yeni görüntülerin ardından açıklama yapan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "CHP'li İBB'nin bu dönemi maalesef ama maalesef şov, algı ve manipülasyon dönemi. Aziz İstanbullular bu yaşananları haketmiyor" ifadelerine yer verdi.