İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’dan Anıtkabir’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara ağır hakaret

"5. Saniyede Kırmızılı kadının ifadesinden utandım diyelim. Videoyu izlemeden yorum yapanlara kolaylık olsun. 'Köpeğin oluruz' diyor.."

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medya kullanıcıları, Özkan'a videodaki vatandaşın açıkça "seni çok seviyoruz" dediğini ifade ederek tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da bu hakaretin cezasız kalmaması gerektiğini savundu.

SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

İyi Parti İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'ın sicili kabarık çıktı.

21.04.2010 günü Bank Asya görevlileri tarafından Gaziosmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybet Polis Merkezi Amirliği aranarak İYİ Partili Özkan'ın sahte çek olayının olduğu ihbar edildi. Şüpheli çekin İbrahim Özkan'a ait olduğu anlaşılması üzerine şahsın polis merkezine çağrıldığı ortaya çıktı. Alınan ifadesinde ise Özkan'ın çeki Girişim A.Ş'den aldığını beyan ettiği, parada veya paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik suçlarından şüpheli kaydının bulunduğu belirtildi.

Ayrıca Özkan'ın muhafaza görevini kötüye kullanma suçundan 25.12.2014 tarihinde kaldırılan ve Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan kaydı bulunduğu da belirlendi.

Dolandırıcılık ve sahte çek suçları ortaya çıkan Özkan'ın 2021 yılında da taksirle adam yaralamadan açık dosyasının olduğu belirtildi.