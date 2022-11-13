İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'dan Anıtkabir’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara ağır hakaret
İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, geçtiğimiz 10 Kasım günü Anıtkabir’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara yönelik hadsiz söylemlerde bulundu. Tepkilerin hedefi olan Özkan attığı tweeti silerken, yeni bir paylaşım yaparak videoda “Seni çok seviyoruz” dediği açıkça belli olan vatandaşın “köpeğin oluruz” dediğini iddia etti.
Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir düzenlenen resmî törende vatandaşlar, "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Durumu hazmedemeyen bazı siyasiler görüntülere tepki gösterdi.
Onlardan biri olan İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise durumu hakaret boyutuna taşıdı.
İYİ PARTİLİ İBRAHİM ÖZKAN'DAN SKANDAL SÖZLER
VATANDAŞA "KÖPEKLER" DEDİ!
İbrahim Özkan sosyal medya hesabından o anların görüntülerini paylaşarak vatandaşlara yönelik hadsiz söylemlerde bulundu. Özkan, "Kadına insan olduğunu söyleyen ve haklarını veren Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün kabirinde köpekliğe razı olmak. Yazık, insanlık yerine köpekliğe razı olmak. Utandım" ifadelerini kullanarak vatandaşlara hakaret yağdırdı.
TEPKİ SONRASI PAYLAŞIMI SİLİP İFTİRA ATTI
İyi Parti'li Özkan hakaret ettiği tweeti gelen tepkiler üzerine sildi. Yeni bir paylaşım yapan Özkan bu kez de videoda 'seni çok seviyoruz' diyen vatandaşın 'köpeğin oluruz' dediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:
"5. Saniyede Kırmızılı kadının ifadesinden utandım diyelim. Videoyu izlemeden yorum yapanlara kolaylık olsun. 'Köpeğin oluruz' diyor.."
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Sosyal medya kullanıcıları, Özkan'a videodaki vatandaşın açıkça "seni çok seviyoruz" dediğini ifade ederek tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da bu hakaretin cezasız kalmaması gerektiğini savundu.
SİCİLİ KABARIK ÇIKTI
İyi Parti İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'ın sicili kabarık çıktı.
21.04.2010 günü Bank Asya görevlileri tarafından Gaziosmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybet Polis Merkezi Amirliği aranarak İYİ Partili Özkan'ın sahte çek olayının olduğu ihbar edildi. Şüpheli çekin İbrahim Özkan'a ait olduğu anlaşılması üzerine şahsın polis merkezine çağrıldığı ortaya çıktı. Alınan ifadesinde ise Özkan'ın çeki Girişim A.Ş'den aldığını beyan ettiği, parada veya paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik suçlarından şüpheli kaydının bulunduğu belirtildi.
Ayrıca Özkan'ın muhafaza görevini kötüye kullanma suçundan 25.12.2014 tarihinde kaldırılan ve Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan kaydı bulunduğu da belirlendi.
Dolandırıcılık ve sahte çek suçları ortaya çıkan Özkan'ın 2021 yılında da taksirle adam yaralamadan açık dosyasının olduğu belirtildi.
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