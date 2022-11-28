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Başkan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'yı kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2022
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Başkan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha’yı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış Programı'nın ardından, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'yı kabul etti.

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