YPG/PKK, Tel Rıfat’ı tünel şebekesiyle sardı! İşte hainlerin tünel ağı

Terör örgütü PKK/YPG, 2016'da Türkiye sınırına 18 kilometre mesafedeki Tel Rıfat ve çevresini işgal etti. İşgalin ardından terör örgütü ilçe ve çevresini genişliği 1.5, yüksekliği 2 metre olan tünel şebekesiyle sardı. Toprak altına kazılan tüneller ve iş makineleriyle kanal açıp beton ile kapatarak oluşturdukları tünellerin uzunluğunun 30 kilometreyi geçtiği tahmin ediliyor.