YPG/PKK, Tel Rıfat'ı tünel şebekesiyle sardı! İşte hainlerin tünel ağı
Son dakika haberine göre Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat çevresini genişliği 1.5, yüksekliği 2 metre olan tünel şebekesiyle sardı. Silah sevkiyatı yapılan tüneller, güvenli alanlara sızmak için de kullanılıyor.
Terör örgütü PKK/YPG, 2016'da Türkiye sınırına 18 kilometre mesafedeki Tel Rıfat ve çevresini işgal etti. İşgalin ardından terör örgütü ilçe ve çevresini genişliği 1.5, yüksekliği 2 metre olan tünel şebekesiyle sardı. Toprak altına kazılan tüneller ve iş makineleriyle kanal açıp beton ile kapatarak oluşturdukları tünellerin uzunluğunun 30 kilometreyi geçtiği tahmin ediliyor.
Tel Rıfat'taki tünel şebekesi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları alanlarındaki cephe hatlarına kadar uzanıyor. Terör örgütü, tünelleri hava operasyonlarından korunmak, örgütün sözde cephe hatlarına silah taşımak ve tünel giriş-çıkışlarını güvenli bölgelere saldırı düzenlemek için kullanıyor.
YPG/PKK, TEL RIFAT'I TÜNEL ŞEBEKESİYLE SARDI
Terör örgütü YPG/PKK, Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki yerleşimleri işgal etmesinin ardından sivil yerleşimlerde ve cephe hatlarında hedef alınmadan kolayca hareket edebilmek için tünel kazma çalışmaları başlatmıştı. O tüneller görüntülenmişti.
YPG/PKK'lı teröristler, Tel Rıfat'ta kazdıkları tünelleri hava saldırılarından korunmak ve cephedeki mevzilerine silah taşımak için de kullanırken, tünelin muhtelif giriş-çıkış noktalarından Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki yerleşimlere havan ve roket saldırıları düzenleyebiliyor.
AA muhabirleri, Tel Rıfat içindeki araştırmalar ve dronla görüntüleme yoluyla tünel şebekesinin bir kısmını tespit etti.
Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıkta yer alan Tel Rıfat ilçe merkezini çevreleyen tüneller, merkezi bazı yerleşimlere de bağlıyor.
İlçedeki tünel ağlarının tespit edilebilen kısmı en az 30 kilometre.
Tünellerin çıkışı genellikle yerleşim yerlerinde yer alırken, cephe hatlarına yakın noktalarda da çok sayıda tünel çıkışı bulunuyor.
Örgüt, tamamını toprağın altına kazarak açtığı tünellerin yanında, iş makineleriyle kanallar kazıp üzerlerini beton bariyer ve toprakla kapatıp tüneller oluşturuyor.
Söz konusu tünellerin genişliği 1,5 metreyi, yüksekliği ise 2-2,2 metreyi buluyor.
CEPHE HATTINDAKİ TÜNELLER
Örgüt işgalindeki Tel Rıfat ilçesi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgeleriyle cephe hattını paylaşıyor.
Tel Rıfat'ta örgütün tünel ağları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları alanlarındaki askeri muhaliflerle oluşturulan cephe hatlarına kadar uzanıyor.
Cephe hattında parça parça olduğu dikkati çeken tünellerin uzunluğu en az 6 kilometre olarak tahmin ediliyor.
Tel Rıfat'ın batısında Afrin yönündeki cephe hatlarında yer alan Tınneybe, Akibe, Ibbin, el-Basaliyye ve Meyyese köyleri yakınında tüneller kazan YPG/PKK, Azez hattında işgalinde tuttuğu Meranaz, Minnığ ve Ayn Dakne köylerinde de benzer tüneller açtı.
Tel Rıfat ilçe merkezini çevreleyen tüneller, kentin doğusunda muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesi yönündeki cephe hattındaki Harbul, Şeyh İsa ve Um Hoş köylerine de uzanıyor. Söz konusu köyler YPG/PKK işgalinde bulunuyor.
Tel Rıfat'ın güneydoğusundaki Bab ilçesi hattında yer alan Şaale köyünde de örgütün tünelleri var.
TÜNELİN BİR UCU ESKİ BİR EĞİTİM KURUMUNUN YANI BAŞINA ÇIKIYOR
AA'nın havadan çekimleri sırasında yerleşim yerlerinde teröristlerin bulunduğu fark ediliyor.
AA'nın dronunu fark eden yol üzerindeki bir terörist, diz üstü çöküp nişan alarak cihazı vurmaya çalıştı.
AA muhabirleri araştırma sırasında, yerleşim merkezindeki ana tünelin güzergahını inceledi.
İncelemede, toprağın metrelerce altına kazılan ve mahallelerin altından geçen tünelin ucunun ilçede rejim döneminden kalma eski "öğretmen yetiştirme kurumu" binasının hemen yanı başına çıktığı anlaşıldı.
Türkiye'nin daha önceki sınır ötesi harekatlarında da sivilleri kalkan yapan teröristlerin evler, okullar, hastaneler ve ibadet yerlerine çıkan tünelleri bulunmuştu.
250 BİN TEL RIFATLI EVSİZ KALDI
Teröristlerin bölgeyi işgalinin ardından 250 bine yakın Tel Rıfatlı Türkiye'ye ya da Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere göç etti. Azez'deki düzensiz çadır kamplarda zorluk içinde yaşam mücadelesi veren Tel Rıfatlılar, yıllardır eve dönmenin hayalini kuruyor.
Zorlu kış aylarında çamura gömülen kamplardaki Suriyeliler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Pençe Kılıç Harekâtı'nın sadece hava harekâtlarıyla sınırlı kalmayacağını söylemesinin ardından operasyonu beklemeye başladı.
TEL RIFATLILARDAN OPERASYONA TAM DESTEK
Operasyona sonsuz destek verdiklerini ifade eden Tel Rıfatlı Abdulhelim Maryamini: Tel Rıfat'ı, evimizi çok özlüyorum. Eski güzel günlere geri dönmek istiyorum.
Eskiden Suriye ordusunda teğmen olan Abdurrahman Abud: PKK/ YPG Suriye devriminin düşmanıdır. Operasyonu sonuna kadar destekliyoruz. Türk askerine, ordusuna sonuna kadar güveniyoruz. Türk ordusu bizim evimize dönmemizi sağlayacak.
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