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CHP istedi İYİ Parti ikiletmedi! Ağıralioğlu'nun kulağını Halk TV'de çektiler: Kendi şahsi görüşü

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Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
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CHP istedi İYİ Parti ikiletmedi! Ağıralioğlu’nun kulağını Halk TV’de çektiler: Kendi şahsi görüşü

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı için CHP'liler tarafından hedef tahtasına konmuştu. CHP'li Engin Altay, İYİ Partililere çağrı yaparak, "Ağıralioğlu'nun kulağının çekilmesi lazım" demişti. CHP'nin bu çağrısına İYİ Parti'den jet bir yanıt geldi. Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, CHP'nin kanalı Halk TV'deki canlı yayında, Ağıralioğlu'nun söylemlerinin 'şahsi' olduğunu ve partilerini bağlamadığını dile getirdi.

Halk TV'de, İYİ Parti ile CHP arasındaki 'kulak çekme' polemiğini daha da alevlendirecek bir gelişme yaşandı. CHP tarafından fonlanan kanala konuk olan İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına açıkça karşı çıkan söylemlerde bulunan Yavuz Ağıralioğlu'nun kendi görüşleri olduğunu söyledi, "Biz parti olarak ne yaptığımızı biliyoruz" diye konuştu.

AĞIRALİOĞLU'NUN "KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA KAZANAMAZ" ÇIKIŞI

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını açıkça dile getirmiş, "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?" sorusuna, "Endişemiz var, evet." yanıtını vermişti.

CHP'li Engin Altay ve Engin Özkoç, söz konusu açıklamaya sert tepki göstermiş, Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcı olmakla suçlamışlardı.

CHP "KULAĞINI ÇEKİN" DEDİ! ÇAĞRI HEMEN YANIT BULDU!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nu sert sözlerle hedef almıştı.

Birkaç gündür Ağıralioğlu ile girdiği münakaşalara değinen Altay, "Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil." diyerek Akşener'e, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz." çağrısını yapmıştı.

CHP'nin bu çağrısına İYİ Parti'den jet bir yanıt geldi. Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, CHP'nin kanalı Halk TV'deki canlı yayında, Ağıralioğlu'nun söylemlerinin 'şahsi' olduğunu ve partilerini bağlamadığını dile getirdi.

"YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NUN KENDİ ŞAHSİ GÖRÜŞÜ"

Zorlu konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Altılı masa Türkiye'nin kurtuluşudur. Bunun altını çizelim. Burada hiçbir tartışmaya mahal yok. Biz demokrasiyi çok içselleştiren ve sayın genel başkanımızın da bu konuda hassasiyeti var. Biz özgürlüklerin zenginliğini esas alan, Türkiye'de hakim kılmaya çalışıyoruz kendi adımıza. Milletvekilimiz sayın Ağıralioğlu'nun açıklaması kendi şahsi görüşüdür. Sayın Akşener'den bir açıklama gelir mi ? Gelmez mi? diye bir sorunuz olmuş. Biz zaten bir süre önce benim aracığımla bunun altını çizmiştik. Sayın milletvekilimizin kendi değerlendirmesidir."

"BİZ NE YAPTIĞIMIZI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

"Bu tür düşlerin ortaya konuluyor olması altılı masanın geleceği açısından bir endişeye sevk etmesin. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Bir defa altılı masada liderlerin bir araya geliş biçimi, geleceği inşa etme hedefleri bu çeşitliliği ve zenginliği ayakta tutabilme zorunluluğunu da bize yüklüyor. Bu büyük bir sorumluluk. Biz bu çeşitliliği ayakta tutmayı başarabilirsek zaten milletimizin karşısına yeni bir iktidar hedefi ile çıkıldığında ülkemizin farklılığını çeşitliliğini farklılıklarını yönetmek konusunda biz bu sınavı başarı ile atlatmış olacağız."

AĞIRALİOĞLU'NDAN CHP'Lİ VEKİLLERE SALVOLAR

Tartışmalar sıcaklığını korurken Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'yi kızdıracak yeni bir çıkış gelmişti.

Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında kazanmasının olanaksız olduğunu, Erdoğan'ın da CHP liderinin aday olmasını istediğini söyleyen Ağıralioğlu, isim vermeden Engin Altay ve Engin Özkoç'u hedef almıştı.

Ortaklarına 'nezaketsiz' diyen İYİ Partili vekil, "Hükümete farklı sesleri tahammülleri yok diyenlere bakın. Bana söylediklerinin 10'da 1'ini devlet düşmanlarına söyleyemediler" tepkisini göstermişti.

"KULAĞINI ÇEKMELİLER" ÇIKIŞINA DA YANIT!

Ağıralioğlu, Altay'ın geride kalan akşam sarfettiği sözler sonrası yaptığı Twitter paylaşımında, "Siyaseti milletten, sahadan, istişareden, tenkitten, gerçeklikten koparan, işte bu tehlikeli duygudur. Bu dil ve üsluptur meselemiz. Siyasette, "Kimi koyarsam kazanırım, ceketimizi koysak da kazanırız." kibri kaybettirir! Özen gösterilmez ise milletin umudu döke saça kaybedilir." demişti.

Ağıralioğlu’nun kulağını Halk TV’de çektiler AĞIRALİOĞLU'NUN KULAĞINI HALK TV'DE ÇEKTİLER
Ağıralioğlu’ndan Özkoç ve Altay’a yeni salvolar
Halk TV’de skandal ’Kürdistan’ sözleri HALK TV'DE SKANDAL 'KÜRDİSTAN' SÖZLERİ

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