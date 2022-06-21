PKK ve YPG’nin son çırpınışı! Tel Rıfat’ta tünel şebekesi

TÜNELİN BİR UCU ESKİ BİR EĞİTİM KURUMUNUN YANI BAŞINA ÇIKIYOR

AA'nın havadan çekimleri sırasında yerleşim yerlerinde teröristlerin bulunduğu fark ediliyor.

AA'nın dronunu fark eden yol üzerindeki bir terörist, diz üstü çöküp nişan alarak cihazı vurmaya çalıştı.

AA muhabirleri araştırma sırasında, yerleşim merkezindeki ana tünelin güzergahını inceledi.

İncelemede, toprağın metrelerce altına kazılan ve mahallelerin altından geçen tünelin ucunun ilçede rejim döneminden kalma eski "öğretmen yetiştirme kurumu" binasının hemen yanı başına çıktığı anlaşıldı.

Türkiye'nin daha önceki sınır ötesi harekatlarında da sivilleri kalkan yapan teröristlerin evler, okullar, hastaneler ve ibadet yerlerine çıkan tünelleri bulunmuştu.

TEL RIFAT'TAKİ DURUM

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimi ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.