SON DAKİKA! Düzce'de korkutan deprem! İstanbul, Sakarya ve çevresinde de hissedildi
Son dakika haberine göre Sabah saat 06.57'de Düzce merkezli 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Sakarya ve çevre illerde de hissedildi.
AFAD, depremin 9,52 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Deprem sonrası çok sayıda sosyal medya kullanıcısı sallantıyı hissettiğini yazdı.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.11.27 06:43:15 35.4763 26.6308 9.7 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.27 06:30:52 40.8260 31.0100 11.7 -.- 2.5 -.- KEMERYANI-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.27 06:02:25 37.1248 31.9977 3.8 -.- 2.0 -.- KURUCAY-AHIRLI (KONYA) İlksel
2022.11.27 05:06:41 40.7733 31.0728 8.5 -.- 2.1 -.- GOLORMANI-(DUZCE) İlksel
2022.11.27 04:57:56 40.7913 30.9800 7.7 -.- 1.5 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.27 04:50:12 40.8300 31.0555 9.5 -.- 1.2 -.- FEVZIYE-(DUZCE) İlksel
2022.11.27 04:48:28 35.4570 26.6560 8.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.27 04:41:22 37.0077 27.7590 9.1 -.- 1.4 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.11.27 04:22:54 40.8497 31.1158 9.4 -.- 1.0 -.- MAMURE-(DUZCE) İlksel
2022.11.27 04:18:37 38.3483 27.2227 7.9 -.- 1.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.27 03:56:31 40.0618 27.2047 6.8 -.- 1.5 -.- ASMALI-CAN (CANAKKALE) İlksel
2022.11.27 02:55:52 36.3823 27.2152 2.9 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.11.27 02:55:43 40.8142 31.0092 13.2 -.- 1.0 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.27 02:55:16 36.0218 29.6407 5.0 -.- 1.7 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2022.11.27 02:49:10 35.4150 27.6497 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.27 02:41:19 38.6157 39.4598 14.9 -.- 2.1 -.- ELMAPINARI-(ELAZIG) İlksel
2022.11.27 02:36:10 40.7955 31.0525 9.4 -.- 1.5 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel
2022.11.27 02:31:36 40.8072 30.9822 4.9 -.- 1.3 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.27 02:04:58 40.8153 31.1295 10.4 -.- 1.3 -.- TURAPLAR-(DUZCE) İlksel
2022.11.27 02:00:04 40.7760 30.9467 8.5 -.- 1.2 -.- ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
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