Taksim saldırısında flaş gelişme! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

Soylu, "Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı. Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilal'in YPG üniformalı fotoğrafları da ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

TAKSİM'DEKİ KALLEŞ SALDIRIDA 6 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETMİŞTİ

İstanbul'un kalbi Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen alçak saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 81 kişi de yaralanmıştı.

BAKAN SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR:

Teröristler Şanlıurfa etrafından bir paramotor denemesi yaptı. O paramotor denemesinde hemen bütün sistemler ayağa kalktığı için başarılı olamadılar ve geri dönmek zorunda kaldılar. İzlerini kaybettirdiler.

Orada Münbiç var, orada Kobani var, orada Kamışlı var, orada Tel Rıfat var orada Tall Tamr var, orada Ayn İsa var. Buradan bir şey daha söylüyorum örgütün en önemli planlamalarının yapıldığı yer Haseke'dir.

Harem ve Bayrampaşa eylemleri... Eğer biz saldırganı yakalamamış olsaydık Bayrampaşa Forum AVM'de tarihin en büyük patlamalarından birisi gerçekleşmiş olacaktı.

Harem... Suriye'de PKK terör örgütünün koordine ettiği ve aktarım yaptığı tespit edilen İbrahim, Ramazan Aslan ve Yaşar Samur isimli 3 örgüt mensubu 29 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Sigara paketlerine gizlenmiş 5 kg ağırlığında telefon düzenekli patlayıcı ele geçirildi. Ve bunu Harem'de patlatacaklardı.

Mesela Ankara'da yakaladığımız Anıtkabir'i patlatacak, Anıtkabir'in keşfini yapan, ondan sonra bir eylemci vardı.

O da bir DEAŞ eylemiydi.

"BURADA OYUNU KURMAK İSTEYENLER BÖYLE İSTİYORLAR"

HDP'li belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili konuşan Bakan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunu defalarca dile getirdi. Bir çember sürekli olarak şunu ortaya koydu: Dediler ki; Bu antidemokratik... İspanya yapınca, Fransa görevden alınca, İtalya, Yunanistan yapıp kayyum atayınca... Diğer ülkeler bunları yapabilecekler. Ama Türkiye; Teröre bulaşmış, diğer faaliyetlere bulaşmış bölücülüğe bulaşmışlara karşı adım atınca bunu gerçekleştiremeyecek. Var mı böyle bir şey? Neden? Çünkü burada oyunu kurmak isteyenler böyle istiyorlar da onun için." dedi.