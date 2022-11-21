Son dakika | Taksim'deki terör saldırısı! Dikkat çeken ifade: Olayların bu noktaya geleceğini hiç düşünemedim
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir ve firari suç ortağı Bilal Hassan’ın 27 Temmuz 2022 tarihinde yasa dışı yollardan ülkemize girişlerine yardım eden, Ahlam Albashir ve Bilal Hassan’ı araçla Antakya’dan teslim alarak Ceyhan’a götüren ve tutuklanan iki kişiden Tareq A. ifadesinde “Ben kaçakçılık yaparım. Kaçak olarak Türkiye’ye giren mülteci şahısları belli bir noktadan belli bir noktaya taşırım. Olayların bu noktaya geleceğini hiç düşünemedim” dedi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir (23) ve firari suç ortağı Bilal Hassan'ın Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaparken kendilerine yardım ve yataklık ettikleri belirlenen ve İstanbul Polisi tarafından gözaltına alınan Süleyman G. (24) ve Tareq A. (30) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İkilinin, 27 Temmuz 2022 tarihinde yasa dışı yollardan önce Hatay'a, oradan da İstanbul'a geldikleri tespit edilen Ahlam Albashir'i ve Bilal Hassan'ı Antakya'dan araçla teslim alarak Ceyhan'a götüren kişiler oldukları saptandı. Tareq A. suçunu itiraf etti ve olayı kendisine teklif eden Süleyman G. ile gerçekleştirdiklerini, olayda kendisinin aracı kullandığını ve Süleyman G.'nin kendisine eskortluk ettiğini söyledi.
"BEN KAÇAKÇILIK YAPARIM" DEDİ
Tutuklanan Tareq A. ifadesinde "Ben kaçakçılık yaparım. Kaçak olarak Türkiye'ye giren mülteci şahısları belli bir noktadan belli bir noktaya taşırım. Olayların bu noktaya geleceğini hiç düşünemedim" dedi.
Aralarında Ahlam Albashir'in de bulunduğu 51 kişiden 2'si İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden serbest bırakılmış, 49 kişi adliyeye sevk edilmiş ve terörist Ahlam Albashir'in de aralarında olduğu 17 kişi tutuklanarak cezaevine yerleştirilmişti.
Son olarak söz konusu iki kişinin daha tutuklanmasıyla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 19'a yükselmiş oldu. Gözaltındaki beş kişinin işlemleri ise devam ediyor.
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