Son dakika | Taksim’deki terör saldırısı! Dikkat çeken ifade: Olayların bu noktaya geleceğini hiç düşünemedim

Aralarında Ahlam Albashir'in de bulunduğu 51 kişiden 2'si İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden serbest bırakılmış, 49 kişi adliyeye sevk edilmiş ve terörist Ahlam Albashir'in de aralarında olduğu 17 kişi tutuklanarak cezaevine yerleştirilmişti.

Son olarak söz konusu iki kişinin daha tutuklanmasıyla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 19'a yükselmiş oldu. Gözaltındaki beş kişinin işlemleri ise devam ediyor.