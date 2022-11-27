Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan randevu uyarısı! Tam 2 milyon 866 bin kişi...

EKİM AYINDA RANDEVUYA GİTMEME ORANI YÜZDE 21

Bakanlığın verilerine göre, Ekim 2022'de 17 milyon 99 bin 328 randevu vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu ayda toplam 13 milyon 623 bin 42 randevu alındı, bunların 10 milyon 757 bin 35'i muayeneye dönüştü. Toplam 2 milyon 866 bin 7 randevu alındığı halde muayeneye dönüşmedi, bu dönemde randevuya gitmeme oranı yüzde 21 olarak belirlendi.

10 AYDA 200 MİLYON RANDEVU

MHRS'de geçen yıl 330 milyondan fazla, bu yılın 10 ayında ise yaklaşık 200 milyon randevu oluşturuldu. Pandemi öncesi dönemde günlük 672 bin olan MHRS randevusu ise yüzde 40 artışla 945 bine ulaştı. Yıllık olarak bakıldığında, randevu alanların 4'te 1'inin hastane randevusuna gitmediği saptandı. Gidilmeyecek randevunun en az 2 gün önceden iptal edilmesi gerekiyor.

MHRS üzerinden alınan randevulara gidemeyecek olan kişilerin, bu randevusunu en az 2 gün önceden iptal etmesi hem muayene olmak isteyen diğer kişilere yer açılması hem de sağlık sisteminin zora sokulmaması açısından önem taşıyor. Sistemde SMS ve sesli arama yoluyla randevu hatırlatma veya iptal servisleri de bulunuyor. Bu özelliği kullanan kişilere randevu tarihinden bir gün önce hatırlatma yapılıyor.