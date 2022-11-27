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Kara harekatı artık an meselesi! İşte kritik 3 bölge! Birlikler bölgeye gitmeye başladı... A Haber Muhabiri Suriye sınırındaki son durumu paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
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Kara harekatı artık an meselesi! İşte kritik 3 bölge! Birlikler bölgeye gitmeye başladı... A Haber Muhabiri Suriye sınırındaki son durumu paylaştı

Suriye ve Irak'a düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı'nın ardından beklenen kara harekatının başlamasına artık günler kaldığı belirtilirken, A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun Suriye sınırındaki son gelişmeleri aktardı. Kurşun, sınır bölgesine ilişkin "Birlikler buraya gelmeye başladı. Ufak tefek takviyeler yapılıyor." ifadelerini kullanırken Türk askerinin hedefinde olan 3 bölgeyi de açıkladı. İşte detaylar...

Mehmetçik'in Suriye ve Irak'a düzenlediği Pençe Kılıç Harekatı sonrası bölgede beklenen kara harekatına ilişkin Suriye sınırında bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son bilgileri canlı yayında aktardı.

İşte Kurşun'un sözlerinde öne çıkanlar:

3 BÖLGE HEDEFTE

Suriye ve Irak'ta düzenlenen Pençe Kılıç harekatı sonrası kara harekatı iyiden iyiye dillendiriliyor. Başkan Erdoğan Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn El Arab'a dikkat çekmişti.

ABD SÖZÜNÜ TUTMAMIŞTI

Tel Rıfat'a Zeytin Dalı Harekatı'nda operasyon düzenlenecekti ama ABD o dönem sözünü tutmadı. Durum böyle olunca Tel Rıfat'a kara harekatı şu an için kaçınılmaz.

AYN EL ARAB'IN ÖNEMİ NE?

Münbiç şu an PKK tarafından işgal edilmiş durumda. Ayn El Arab ise Suriye'nin Kandil'i olarak biliniyor. Kilis'e ve Gaziantep'e yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor.

TOPÇU BİRLİKLER HEDEFLERİ VURUYOR

Pençe Kılıç harekatının ardından topçu birlikler bir haftadır bölgedeki hedefleri vuruyor. Sınırdaki birliklerimiz İHA'ların tespit ettiği yerleri vuruyor. Yüzlerce terörist etkisiz hale getirildi.

BİRLİKLER BURAYA GELMEYE BAŞLADI

Terör örgütüne ait çok sayıda hedef yok edildi. Örgütte de bir korku hakim. Birlikler buraya gelmeye başladı. Ufak tefek takviyeler yapılıyor. Yoğun bir zırhlı araç ve askeri personel konvoyu yok.

BÖLGEDE FARKLI ÜSLERİMİZ VAR

Bu yoğunluğun olmamasının sebebi bölgede farklı üslerimizin bulunması olabilir. Askeri personeller de bu bölgeye doğru geliyor.

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