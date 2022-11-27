Kara harekatı artık an meselesi! İşte kritik 3 bölge! Birlikler bölgeye gitmeye başladı... A Haber Muhabiri Suriye sınırındaki son durumu paylaştı

BİRLİKLER BURAYA GELMEYE BAŞLADI

Terör örgütüne ait çok sayıda hedef yok edildi. Örgütte de bir korku hakim. Birlikler buraya gelmeye başladı. Ufak tefek takviyeler yapılıyor. Yoğun bir zırhlı araç ve askeri personel konvoyu yok.

BÖLGEDE FARKLI ÜSLERİMİZ VAR

Bu yoğunluğun olmamasının sebebi bölgede farklı üslerimizin bulunması olabilir. Askeri personeller de bu bölgeye doğru geliyor.