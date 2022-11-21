Son dakika | Taksim’deki terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy ve lise öğrencisi kızı Yağmur Uçar’ın isimleri okullarda yaşatılacak

21 Kasım 2022, Pazartesi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ceyhun Fersoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Seksenler dizisinin sevilen ismi Ceyhun Fersoy'un sağlık durumu nasıl? Ceyhun Fersoy kiminle evli?
- Özgür karataş kimdir, neden öldü? Trafik kazasında hayatını kaybeden Özgür Karataş kaç yaşındaydı, nereli?
- Melis İşiten kimdir, kaç yaşında? Melis İşiten trafik kazası sonrası sağlık durumu nasıl? Melis İşiten nerede kaza yaptı?
- ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT! İslam Memiş'ten gram altın için rekor tahmin! 'O rakamları konuşuyor olacağız'
- SON DAKİKA! Sergen Deveci öldü mü, sağlık durumu nasıl? Trafik kazası geçiren Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında, nereli?
- İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy sağlık durumları nasıl? Başbelası tiyatro oyuncuları kaza mı yaptı? Kaç ölü kaç yaralı var?
- TOKİ ERZİNCAN KURA SONUCU İSİM LİSTESİ | Erzincan MERKEZ, REFAHİYE, İLİÇ, KEMAÇ, ÇAYIRLI... 2022 TOKİ Erzincan kura sonuçları açıklandı mı?
- VGM BURS BAŞVURU EKRANI | Vakıflar Genel Müdürlüğü lisans burs başvurusu ne zaman son? VGM bursu ne kadar? Başvuru nasıl, nereden yapılır?
- İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? MEB ara tatil tarihleri açıklandı mı?
- Hıncal Uluç kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Hıncal Uluç öldü mü, neden öldü? İşte hayatı...
- Sağlık çalışanlara promosyon yattı mı, ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı teşvik ödemeler ödendi mi?