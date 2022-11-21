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Son dakika | Taksim'deki terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy ve lise öğrencisi kızı Yağmur Uçar'ın isimleri okullarda yaşatılacak

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Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Son dakika | Taksim’deki terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy ve lise öğrencisi kızı Yağmur Uçar’ın isimleri okullarda yaşatılacak

Son dakika haberi... Taksim'deki terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy ve lise öğrencisi kızı Yağmur Uçar'ın isimleri okullarda yaşatılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konıya ilişkin açıklamasında "Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer: ”Beyoğlu İstiklâl Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Öğretmen Arzu Özsoy ve lise öğrencisi olan kızı Yağmur Uçar ile ilkokul öğrencisi Ecrin Meydan’ın isimleri, okullarda yaşayacak.” ifadelerini kullandı.

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