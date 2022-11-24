HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Taksim saldırısında PKK'yı aklama çabası! İşte önerge yalanıyla kurduğu tuzak
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Taksim saldırısının araştırılması için önerge verdiklerini, önergenin AK Parti ve MHP tarafından reddedildiğini ileri sürdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanakları incelendiğinde, HDP'nin böyle bir önerge vermediği ortaya çıktı. HDP'nin, "İktidar ile ÖSO HTŞ ilişkisi araştırılsın" önergesi, AK Parti ve MHP tarafından, "Taksim saldırısıyla ilgili PKK'yı aklama çabası" olarak değerlendirilerek, reddedildi.
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından, HDP'nin PKK'yı aklama çabaları devam ediyor. Saldırı sonrası terör örgütü PKK/YPG'nin ismini anmaktan kaçınan HDP, hedef şaşırmak için yeni bir yalana imza attı.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, sosyal medya hesabından, "Taksim saldırısının araştırılması için araştırma önergesi verdik. AKP+MHP reddetti. Nokta" iddiasında bulundu.
Danış'ın açıklamasını araştırma gereği duymayan T24, BirGün ve Evrensel gibi yayın kuruluşlarında, "HDP'nin 'Taksim saldırısı araştırılsın' önergesine AKP ve MHP'den ret" şeklinde haberler yapıldı.
PKK'YA SELAM ÇAKAN BEŞTAŞ'IN YALANI ORTAYA ÇIKTI
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatını hedef alan HDP'li Beştaş, terör örgütü PKK/YPG'ye selam çaktı. Beştaş, İstanbul Bağcılar'da yaptığı konuşmada, Türk ordusunu işgalci olarak nitelerken, "Kobani, dünya halklarının umududur. Selam olsun Kobani'de direnen herkese" dedi.
Aynı gün sosyal medya hesabından, "Taksim saldırısının araştırılması için araştırma önergesi verdik. AKP+MHP reddetti." paylaşımında bulunan Beştaş'ın, yalan söylediği ortaya çıktı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanakları incelendiğinde, HDP'nin böyle önerge vermediği tespit edildi. 23 Kasım 2022 tarihli tutanakta HDP'nin, "iktidarın ÖSO HTŞ yapılarıyla olan ilişkilerinin araştırılması için" önerge verdiği açıkça görülüyor.
PKK'YI AKLAMA ÇABASI CUMHUR İTTİFAKINA TAKILDI
27. DÖNEM 6. YASAMA YILI 24. Birleşim 23 Kasım 2022 Çarşamba" tutanağında yer alan önerge, İstiklal Caddesi saldırısıyla ilgili, "hedef şaşırtma ve PKK'yı aklama çabası" olarak değerlendiren AK Parti ve MHP'liler tarafından reddedildi.
Önergede TSK, MİT ve Türkiye'yi hedef alan HDP, eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin İstiklal Caddesi'nde 6, Gaziantep'te 2 vatandaşımızı hain saldırılarla katletmesine ilişkin, herhangi bir açıklama veya öneride bulunmadı.
İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kanlı saldırının faili Ahlam Albashır isimli terörist, sorgusunda PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini itiraf etmişti.
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