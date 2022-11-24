HDP’li Meral Danış Beştaş’tan Taksim saldırısında PKK’yı aklama çabası! İşte önerge yalanıyla kurduğu tuzak

PKK'YI AKLAMA ÇABASI CUMHUR İTTİFAKINA TAKILDI

27. DÖNEM 6. YASAMA YILI 24. Birleşim 23 Kasım 2022 Çarşamba" tutanağında yer alan önerge, İstiklal Caddesi saldırısıyla ilgili, "hedef şaşırtma ve PKK'yı aklama çabası" olarak değerlendiren AK Parti ve MHP'liler tarafından reddedildi.