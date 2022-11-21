21 Kasım 2022, Pazartesi
İstiklal saldırısında flaş gelişme! Taksim bombacısı Ahlam Albashir'in ifadesi ortaya çıktı: Cesaret hapı içirip yolladılar
Son dakika haberine göre İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında tutuklanarak cezaevine gönderilen PKK'lı terörist Ahlam Albashir'in ifadesi ortaya çıktı. Albashir'in telefonunda patlamanın gerçekleştiği yerin daha önce videosunun çekilmiş olduğu bir görüntü ele geçirildi. Terörist, 'Bilal bana olay günü cesaret hapı verdi. Korsan taksiyle Taksim'e gittiğimizde çantasını bana verip, 'Sen gez ben geleceğim' dedi. Çantaya baktığımda yiyecek poşetleri ve yumuşak dokulu paket vardı. Korktum.' diyerek olay gününü anlattı.
Giriş Tarihi: 21.11.2022 07:13
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