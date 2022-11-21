Son dakika: Taksim Beyoğlu’ndaki terör saldırısında Hüsam kod adlı hainin de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce 51 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, aralarında saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 49 kişi, geçen perşembe günü adliyeye sevk edilmişti. 49 şüpheliden 17'si tutuklanmış, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 29'unun ise sınır dışı edilmesine karar verilmişti.