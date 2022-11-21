Son dakika: Taksim Beyoğlu'ndaki terör saldırısında Hüsam kod adlı hainin de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri... İstanbul Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. 6 kişinin şehit olduğu 81 kişinin yaralandığı kalleş terör saldırısında 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Aralarında Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan "Hüsam" kod adlı örgüt mensubunun da olduğu belirtildi. İşlemleri tamamlanan 5 kişi de tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi. Mahkeme 5 ismin de tutuklanmasına karar verdi.
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan "Hüsam" kod adlı örgüt mensubunun da bulunduğu 5 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Şüphelilerin terörist Ahlam Albashir (23) ve firari suç ortağı Bilal Hassan'a 27 Temmuz 2022 tarihinde yasa dışı yollardan ülkemize giriş yaparken yardım ve yataklık ettiklerinin tespit edildiği ifade edilmişti.
Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce 51 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, aralarında saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 49 kişi geçen perşembe günü adliyeye sevk edilmişti.
49 şüpheliden 17'si tutuklanmış, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 29'unun ise sınır dışı edilmesine karar verilmişti.
Soruşturmanın devamında gözaltına alınan 8 şüphelinin de 3'ü dün adliyeye sevk edilmiş, 2'si tutuklanmış, 1'i serbest bırakılmıştı.
5 İSİM TUTUKLANDI
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin, "Hüsam" kod adlı teröristin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin, "Hüsam" kod adlı teröristin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.
19 KİŞİ TUTUKLANDI
Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce 51 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, aralarında saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 49 kişi, geçen perşembe günü adliyeye sevk edilmişti. 49 şüpheliden 17'si tutuklanmış, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 29'unun ise sınır dışı edilmesine karar verilmişti.
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