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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti'nin Konya Toplantısı'nda flaş açıklamalar

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Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan AK Parti’nin Konya Toplantısı’nda flaş açıklamalar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip ErdoğanSelçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda hitap ediyor. Başkan Erdoğan, "Konya'nın siyasi mücadele tarihimizde özel bir yeri var. Türkiye'nin en zorlu, sancılı yıllarında Konya yerli ve milli duruşuyla, cesareti ve dirayetiyle daima kendinden söz etmiştir. 12 Eylül'den 28 Şubat'ın karanlık günlerine kadar tavrınızı milli iradeden yana koydunuz. Merhum Erbakan hocamıza sahip çıkan Konya, AK Parti'nin de en büyük kalesi olmuştur. Her ne kadar Erbakan Hocamızdan sonra kurmuş olduğu partinin varisleri aynı istikamette yürümemişse de biz AK Partimizde yeni bir dönemi başlattık ve Türkiye'nin bir numaralı partisi olduk." dedi. Diğer yandan terör yuvalarına harekat mesajı veren Başkan Erdoğan, "3 şehidimiz var. Ancak onların kanları yerde kalmayacak. Dün düşmanları kafir zümresi Mehmetçiğimizi hiçbir zaman bitiremez." ifadelerine verdi.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"KONYA'DAN DÜNYAYA BARIŞ KARDEŞLİK MESAJI VERDİK"

Ekim ayı sonunda Konya'da Dünya Karate Şampiyonası düzenlendi. Genç karatecilerimizin 12 madalya kazanarak göğsümüzü kabarttığı bu etkinlik de son derece başarılı geçti. Tüm Konyalı kardeşlerimi, misafirperverlikleri ve başarılı ev sahiplikleri dolayısıyla yürekten tebrik ediyorum. Modern spor altyapısı ve tecrübeyle Konya'nın uluslararası spor organizasyonlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olacağına inanıyorum. Bizler de bu konuda Konya'ya desteklerimizi sürdüreceğimize inanıyoruz.

Konya'da düzenlenen etkinliklerle dünyaya barış kardeşlik mesajı verdik.

"ERBAKAN HOCAMIZDAN SONRA PARTİSİNİN VARİSLERİ AYNI İSTİKAMETTE YÜRÜMEDİ"

Konya'nın siyasi mücadele tarihimizde özel bir yeri var. Türkiye'nin en zorlu, sancılı yıllarında Konya yerli ve milli duruşuyla, cesareti ve dirayetiyle daima kendinden söz etmiştir. 12 Eylül'den 28 Şubat'ın karanlık günlerine kadar tavrınızı milli iradeden yana koydunuz. Merhum Erbakan hocamıza sahip çıkan Konya, AK Parti'nin de en büyük kalesi olmuştur. Her ne kadar Erbakan Hocamızdan sonra kurmuş olduğu partinin varisleri aynı istikamette yürümemişse de biz AK Partimizde yeni bir dönemi başlattık ve Türkiye'nin bir numaralı partisi olduk.

"AK PARTİ TÜRKİYE'NİN 1 NUMARALI PARTİSİ"

Şu anda da 1 numaralı Türkiye'nin en güçlü partisi olarak ve ayrıca Cumhur İttifakı olarak bu gücümüzü ülkemizin geneline yaymak suretiyle yolumuza devam ediyoruz. Girdiğimiz seçimlerin tamamında Konyalı kardeşlerimizin desteğine mazhar olduk. Bize gönül veren, destek veren tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Biz birbirimizi Allah'ın rızasını kazanmak için seviyoruz. Bu sevdamızı icraatlarımızla, eserlerimizle ortaya koyuyoruz. Birileri gibi lafta bırakmıyoruz.

Konya'da 20 yılda 80 milyar liralık yatırım yaptık.

HAREKAT MESAJI

3 şehidimiz var. Ancak onların kanları yerde kalmayacak. Dün düşmanları kafir zümresi Mehmetçiğimizi hiçbir zaman bitiremez.


Üç askerimiz şehit oldu ÜÇ ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

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