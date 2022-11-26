Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan AK Parti’nin Konya Toplantısı’nda flaş açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"KONYA'DAN DÜNYAYA BARIŞ KARDEŞLİK MESAJI VERDİK"

Ekim ayı sonunda Konya'da Dünya Karate Şampiyonası düzenlendi. Genç karatecilerimizin 12 madalya kazanarak göğsümüzü kabarttığı bu etkinlik de son derece başarılı geçti. Tüm Konyalı kardeşlerimi, misafirperverlikleri ve başarılı ev sahiplikleri dolayısıyla yürekten tebrik ediyorum. Modern spor altyapısı ve tecrübeyle Konya'nın uluslararası spor organizasyonlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olacağına inanıyorum. Bizler de bu konuda Konya'ya desteklerimizi sürdüreceğimize inanıyoruz.

Konya'da düzenlenen etkinliklerle dünyaya barış kardeşlik mesajı verdik.

"ERBAKAN HOCAMIZDAN SONRA PARTİSİNİN VARİSLERİ AYNI İSTİKAMETTE YÜRÜMEDİ"

Konya'nın siyasi mücadele tarihimizde özel bir yeri var. Türkiye'nin en zorlu, sancılı yıllarında Konya yerli ve milli duruşuyla, cesareti ve dirayetiyle daima kendinden söz etmiştir. 12 Eylül'den 28 Şubat'ın karanlık günlerine kadar tavrınızı milli iradeden yana koydunuz. Merhum Erbakan hocamıza sahip çıkan Konya, AK Parti'nin de en büyük kalesi olmuştur. Her ne kadar Erbakan Hocamızdan sonra kurmuş olduğu partinin varisleri aynı istikamette yürümemişse de biz AK Partimizde yeni bir dönemi başlattık ve Türkiye'nin bir numaralı partisi olduk.