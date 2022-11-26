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Başkan Erdoğan Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2022
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Başkan Erdoğan Mevlana Türbesi’ni ziyaret etti

Son dakika haberi... Toplu açılış töreni için Konya'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret ederek Hz. Mevlana'nın kabri başında da dua etti.

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