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Haberler Galeri Konya'da Başkan Erdoğan coşkusu! Toplu açılış töreninde dikkat çeken pankart! 6'lı masaya gönderme

Konya'da Başkan Erdoğan coşkusu! Toplu açılış töreninde dikkat çeken pankart! 6'lı masaya gönderme

Konya'da "ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene çok sayıda vatandaş katılırken, alana asılan pankart dikkatlerden kaçmadı. Pankartta 6'lı masaya gönderme yapıldı.

Giriş Tarihi: 26.11.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 16:37
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Konya’da Başkan Erdoğan coşkusu! Toplu açılış töreninde dikkat çeken pankart! 6’lı masaya gönderme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak saat 13.35'te Konya Havalimanına indi.

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Konya’da Başkan Erdoğan coşkusu! Toplu açılış töreninde dikkat çeken pankart! 6’lı masaya gönderme

Erdoğan, Bakanlar ve Konya protokolü ile 'Guzum Teyzem' olarak bilinen Esma Çökmen tarafından karşılandı.

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Konya’da Başkan Erdoğan coşkusu! Toplu açılış töreninde dikkat çeken pankart! 6’lı masaya gönderme

Konya'nın 'guzum teyze' olarak tanıdığı ve Başkan Erdoğan'ın kente her gelişinde görüştüğü Karatay Belediye Meclis Üyesi Esma Çökmen sarılarak sevgisini gösterdi.

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Konya’da Başkan Erdoğan coşkusu! Toplu açılış töreninde dikkat çeken pankart! 6’lı masaya gönderme
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Konya’da Başkan Erdoğan coşkusu! Toplu açılış töreninde dikkat çeken pankart! 6’lı masaya gönderme