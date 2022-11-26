Konya'da Başkan Erdoğan coşkusu! Toplu açılış töreninde dikkat çeken pankart! 6'lı masaya gönderme

Konya'da "ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene çok sayıda vatandaş katılırken, alana asılan pankart dikkatlerden kaçmadı. Pankartta 6'lı masaya gönderme yapıldı.