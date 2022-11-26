Valilik açıkladı: Yüksekova'da 36 saatlik yasak! İşte yasağın başlayacağı sona ereceği tarih...
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gösteri ve yürüyüşlere 36 saat yasaklama getirildi. Valilik açıklamasında, "27 Kasım 2022 saat 08.00'den 28 Kasım 2022 saat 20.00'a kadar 36 saat süre ile il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Hakkari coğrafi sınırları içerisinde yasaklanması kararı alınmıştır" denildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye ve Irak'ta PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik yürütülen Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na karşı sol terör örgütleri ve müzahir şahıslarca Yüksekova ilçesinde 28 Kasım'da sınıra doğru yasadışı yürüyüş yapılacağı belirtilidi.
Açıklamda şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemiz genelinde hareket kabiliyeti iyice daralan terör örgütü mensupları tarafından intikam alma duygusu ile hareket edilip, toplumsal olaylar çıkarılarak kaos/kargaşa ortamı oluşturulmaya ve karşıt gruplar arasında çatışma çıkarmaya çalışabilecekleri, yapılacak olan yasadışı yürüyüşe ilimiz merkezinden ve ilçelerinden, ayrıca diğer illerden yoğun katılım olacağı değerlendirilmektedir.
36 SAAT SÜRECEK YASAK
İlimiz sınırları içinde kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve ek fıkrası ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden ilimizdeki belirli yerlere giriş ve çıkışın kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlanmasını, toplanmalarının ve araç seyirlerinin kısıtlanmasını, 27 Kasım 2022 saat 08.00'den 28 Kasım 2022 saat 20.00'a kadar 36 saat süre ile il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Hakkari coğrafi sınırları içerisinde yasaklanması kararı alınmıştır"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS DHBT sınavına giderken alınması gerekenler! Kalem silgi verilecek mi? KPSS DHBT sınavında alınması gereken belgeler neler?
- Sakarya, Bolu, Düzce, Ereğli okullar tatil mi? 28 Kasım Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise tatil mi? Ne zaman açılacak? Son Dakika Bakan Özer duyurdu!
- Karkamış Son Dakika: Gaziantep'te okullar tatil mi? Roketli saldırı sonrası Karkamış'ta okullar ne zaman açılacak? 28 Kasım Pazartesi okul var mı?
- DÜZCE SON DAKİKA: 28 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Bakan açıkladı! Düzce'de okullar ne zamana kadar tatil? Pazartesi okul var mı?
- KPSS DHBT SAAT BİLGİSİ | KPSS DHBT sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? KPSS DHBT kaç dakika, kaç soru sorulacak?
- KADES uygulaması nedir, ne işe yarar? KADES ne demek? KADES nasıl yüklenir? Nasıl kullanılır? ÜCRETSİZ KADES İNDİR!
- Beklenen tarih geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji 25 ili uyardı! Sarı kodlu uyarı nedir?
- Sözleşmeliye kadroda DEVRİM olacak tarih! Kadroda dikkat çeken 3+1 detayı... 2023 Sözleşmeliye kadro son durum nedir? 4B'lilerin tamamını kapsıyor!
- ATA AÖF CEVAP ANAHTARI İNDİR | ATA AÖF soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2022 ATA AÖF vize soru kitapçığı ne zaman erişime açılacak?
- Doğalgaz faturanızda yüzde 50 düşüş mümkün! Bu tasarruf yöntemiyle cebiniz ısınacak! İşte bütçe dostu tüyolar
- ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF vize sınav sonucu nereden, nasıl öğrenilir? ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI
- TOKİ Malatya İSİM LİSTESİ | TOKİ Malatya kura sonuç listesi nereden öğrenilir? MERKEZ, DARENDE, DOĞANŞEHİR, AKÇADAĞ... İşte Malatya kura takvimi