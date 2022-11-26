Valilik açıkladı: Yüksekova’da 36 saatlik yasak! İşte yasağın başlayacağı sona ereceği tarih...

36 SAAT SÜRECEK YASAK

İlimiz sınırları içinde kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve ek fıkrası ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden ilimizdeki belirli yerlere giriş ve çıkışın kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlanmasını, toplanmalarının ve araç seyirlerinin kısıtlanmasını, 27 Kasım 2022 saat 08.00'den 28 Kasım 2022 saat 20.00'a kadar 36 saat süre ile il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Hakkari coğrafi sınırları içerisinde yasaklanması kararı alınmıştır"