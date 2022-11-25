Türkiye’nin sağlık hamleleri OECD verilerine de yansıdı

İNGİLTERE VE FRANSA'DA 'TEDAVİ' KRİZİ

Türkiye, OECD verilerinin dışında muayene ve hasta bakım konusunda diğer ülkelerden pozitif bir şekilde ayrışıyor.

İngiltere'deki sağlık sisteminin çarpıklığıyla ilgili veriler The Guardian gazetesinde ortaya konmuştu.

İngiltere'de muayene ve tedavi olmak için bekleyenlerin sayısının 7.1 milyona ulaştığı belirtilmiş, bu rakamın Ağustos 2007'den itibaren ulaşılan en yüksek sayı olduğu ifade edilmişti.

Fransa'da da yapılan bir araştırmada, 15 milyondan fazla insanın pratisyen hekime erişimde zorluk yaşadığı ortaya çıkmıştı.