Türkiye'nin sağlık hamleleri OECD verilerine de yansıdı
Türkiye'nin son 20 yıldaki sağlam sağlık sistemi ile dünyada öne çıkması Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) raporlarına da yansıdı. OECD sağlık verilerine göre; Türkiye'nin yaptığı sağlık harcaması, sağlık hizmetlerinden en üst seviyede memnuniyet elde eden ülke olma özelliğini öne çıkardı.
Koronavirüs (KOVİD-19) pandemisi süresince vatandaşlarına güçlü sağlık altyapısı sayesinde hızlı yanıt veren Türkiye tüm dünyada da gıptayla takip edilmişti.
OECD'nin 2021 yılına ilişkin sağlık verilerine göre de; Türkiye'nin dikkat çeken başarısı raporlara yansıdı.
Türkiye, sağlık personeli istihdamında OECD ülkelerine kıyasla daha hızlı bir artış kaydediyor.
Bakanlık yatırımlarının kamu içindeki artışı dışında inşa edilen şehir hastaneleri de göze çarpıyor.
Türkiye, kanserden ölümün en az yaşandığı 2. ülke olarak dikkat çekerken, Tüm OECD ülkelerinde yaşam süresi artıyor.
Son 10 yılda ortalama yaşam beklentisinin yavaşladığı ortaya çıkarken, Türkiye OECD üyesi ülkeler arasında 1970 yılından beri, ortalama yaşam süresine (+24 yaş) ekledi. Türkiye'yi Kore (+21) ve Şili (+18) takip ediyor.
(Kansere bağlı ölüm oranı)
İNGİLTERE VE FRANSA'DA 'TEDAVİ' KRİZİ
Türkiye, OECD verilerinin dışında muayene ve hasta bakım konusunda diğer ülkelerden pozitif bir şekilde ayrışıyor.
İngiltere'deki sağlık sisteminin çarpıklığıyla ilgili veriler The Guardian gazetesinde ortaya konmuştu.
İngiltere'de muayene ve tedavi olmak için bekleyenlerin sayısının 7.1 milyona ulaştığı belirtilmiş, bu rakamın Ağustos 2007'den itibaren ulaşılan en yüksek sayı olduğu ifade edilmişti.
Fransa'da da yapılan bir araştırmada, 15 milyondan fazla insanın pratisyen hekime erişimde zorluk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
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