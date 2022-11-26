Pençe Kilit Operasyonu’nda şehit oldu! Giresunlu Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal’ın yaşadığı ev görenleri duygulandırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.