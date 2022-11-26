Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Konya'da flaş açıklamalar: Faizi tek haneye indirdik enflasyon da inecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda hitap etti. Burada kritik açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, "Mevcut yönetim elinde CHP, Türkiye'nin içine sokulmuş bir Truva atıdır." dedi. Diğer yandan terör yuvalarına harekat mesajı veren Başkan Erdoğan, "3 şehidimiz var. Ancak onların kanları yerde kalmayacak. Dün düşmanları kafir zümresi Mehmetçiğimizi hiçbir zaman bitiremez." şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan, milli insansız savaş uçağı Kızılelma'da 2023'ün sonuna doğru seri üretime geçilmiş olacağını bildirdi. Ekonomide yaşananlar hakkında da konuşan Başkan Erdoğan, "Faizde tek haneliye indik mi? İndik. Bundan sonra böyle devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek." ifadelerine yer verdi.

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