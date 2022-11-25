Pençe Kilit bölgesinden acı haber! MSB duyurdu: İki askerimiz şehit oldu

BİR ASKERİMİZ DAHA ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er İsmail ÜNAL yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.