Pençe Kilit bölgesinden acı haber! MSB duyurdu: İki askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Pençe Kilit operasyonu bölgesinde Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın taciz ateşi sonucu şehit olduğu belirtildi. Açıklamada 2 askerimizin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. İşte detaylar...
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Pençe Kilit operasyonu bölgesinde iki askerimiz şehit olduğu açıklandı.
2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU 2 ASKER YARALI
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Duabey Onur ÖZTÜRKMEN şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.
Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in acı haberi Gaziantep'teki yakınlarına ulaştı.
AİLESİNE HABER VERİLDİ
Irak'ın Kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, şehit oldu. Şehidin acı haberi, akşam saatlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Dazhüyük Köyü'ndeki yakınlarına ulaştı. İstanbul'da oturan ve ayrı yaşadıkları öğrenilen anne ve babasının acı haberin ardından Gaziantep'e gelmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Şehit teğmen Öztürkmen'in, ailesinin talebi doğrultusunda yarın veya pazar günü son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.
BİR ASKERİMİZ DAHA ŞEHİT OLDU
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er İsmail ÜNAL yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.
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