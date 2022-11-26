Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Konya’daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar |18 milyar liralık dev yatırım

"2 VİCDANSIZIN SEBEP OLDUĞU GÖRÜNTÜLERİ NE YAZIK Kİ ÜZÜNTÜYLE TAKİP ETTİK"

Ülkemizin en modern tesisi olan burası çok hassas belediyemizin hayvan barınağında orada görevli 2 vicdansızın sebep olduğu görüntüleri ne yazık ki üzüntüyle takip ettik. Haklarında adli ve idari tahkikat başlatılan sorumlular tutuklanmış bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır. Canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın bir emanetidir. Onlardan istifade edeceğiz ama asla zulmetmeyeceğiz, eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız. Bir gün açık ve net, ilk köpek cesedi peygamberimiz yanında sahabeyle yanından geçiyorlar. Sahabe kokudan burnunu tıkamaya yönelmiş. Fakat Peygamber Efendimizin ifadeleri bize ibreti alemdir; Ahh dişleri ne kadar güzel. Nereden nereye. İşte biz hayvana bu şekilde yaklaşan bakan bir dinin inancın, bir peygamberin ümmetiyiz. Kalkıp da hayvanlara zulmetme hakkına kim nerede olursa olsun sahip değildir. Hayvanların korunmasıyla ilgili en ileri yasal düzenlemeleri hayata geçirmiş olan yönetim olarak aksi davranışlara rıza gösteremeyiz. Bu konunun yakın takipçisi olacağımızdan kimse şüphe etmesin.

"ETRAFIMIZ ÜLKEMİZİN TÖKEZLEMESİNİ BEKLEYEN SIRTLANLARLA DOLU"

Bugün Konyamızda 18,4 milyar liralık eser ve hizmetin açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Gönül sultanlarımızın gösterdiği istikamette durmadan dinlenmeden çalışıyoruz, çalışacağız. Bugüne kadar Konyamıza kazandırdığımız kamu yatırımı 80 milyar lira.

Sizler de görüyorsunuz, etrafımız milletimizin zayıf düşmesini, ülkemizin tökezlemesini bekleyen sırtlanlarla dolu. 4 temel düsturu tekrarlıyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Kimse buradan taviz vermeyecek. Herhangi birine ya da tamamına kim gözünü dikerse dünyayı onların başına yıkmak boynumuzun borcudur. Türkiye Yüzyılı'nı bu anlayış üzerine inşa edeceğiz.

Konya'dan 2023'te çok daha büyük rekor destek bekliyorum. O kutlu günü beraber kutlamaya var mıyız? Durmadan dinlenmeden.