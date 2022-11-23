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Düzce'deki depremin en net görüntüsü ortaya çıktı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Düzce’deki depremin en net görüntüsü ortaya çıktı!

Son dakika haberine göre Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de İstanbul ve Ankara'da da hissedilen 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi. Deprem anı ve o anlarda yaşanan büyük panik de kaydedildi.

AFAD, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı.

DEPREM BİR ÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi.

AFAD: YÜZDEN FAZLA ARTÇI SARSINTI OLDU

AFAD'dan yapılan açıklamada, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.3 olmak üzere 106 artçı yaşandığı belirtilerek, "Bölgeye 10 bin adet battaniye ile 480 aile tipi, 20 genel maksat çadırı gönderilmiştir. 10 adet mobil baz istasyonu yönlendirilmiştir. Bölgeye 1 mobil koordinasyon TIR'ı ile 1 sosyal çalışma TIR'ı sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

DÜZCE'DE DEPREMİN ŞİDDETİYLE MARKET RAFLARI YERE İNDİ

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve birçok ilden hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem, bazı binalarda hasar oluşturdu. Deprem sebebiyle kentte bir iş yeri yıkılırken, 32 kişi yaralandı. Depremde bazı marketler de zarar gördü.

Şiddetli sarsıntı dolayısıyla market raflarındaki ürünler adeta yere indi. Deprem sırasında marketlerde kimsenin bulunmaması ise facianın önüne geçti. Sarsıntının etkisiyle düşen ve kırılan ürünler, çalışanlar tarafından toplanmaya başladı.

DEPREM ANI KAMERADA

Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir iş yerinde şiddetli sarsıntı dolayısıyla masaların ve sandalyelerin hareket ettiği, devrilen dolabın ise bilgisayarların üzerine düştüğü görüldü.

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve birçok ilden hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı. İlk görüntüde karton kutuların sallandığı ve devrildiği, bir diğer görüntüde ise sarsıntıyla birlikte masaların ve sandalyelerin hareket ettiği, daha sonra ise devrilen dolabın bilgisayarların üzerine düştüğü görülüyor.

DEPREMİN ŞİDDETİ ZONGULDAK'TA DA HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin şiddeti Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan bir ailenin bebek odasına koydukları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde odanın sallandığı ve büyük bir gürültü çıktığı görülürken, evde yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

ŞİDDETLİ SES DUYULDU, 'DEPREM OLUYOR' DİYE BAĞIRDI

Deprem, Sakarya'da iki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremin meydana gelmesiyle şiddetli bir sesin geldiği duyulurken, avizenin de sallandığı görülüyor. Bir diğer görüntüde ise bir iş yerinde bulunan kişinin 'Deprem oluyor' diye bağırdığı, sesi duyan başka birinin de koşarak iş yerinden çıktığı anlar yer alıyor.

DEPREM İSTANBUL'DA DA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Deprem İstanbul'dan hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokağa dökülürken deprem anı dükkanların güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde, bir lokantanın içinde Yemek yiyen vatandaşların yaşadığı panik anları ve dükkanlarda bulunan avizelerin sallandığı anlar görülüyor.

ANKARA'DA DEPREM ANI

Ankara'nın depremin merkezi olan Düzce'ye en yakın ilçelerinden olan Nallıhan'da market raflarındaki ürünler deprem sırasında yere döküldü. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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