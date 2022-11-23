Düzce'deki depremin en net görüntüsü ortaya çıktı!
Son dakika haberine göre Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de İstanbul ve Ankara'da da hissedilen 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi. Deprem anı ve o anlarda yaşanan büyük panik de kaydedildi.
AFAD: YÜZDEN FAZLA ARTÇI SARSINTI OLDU
AFAD'dan yapılan açıklamada, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.3 olmak üzere 106 artçı yaşandığı belirtilerek, "Bölgeye 10 bin adet battaniye ile 480 aile tipi, 20 genel maksat çadırı gönderilmiştir. 10 adet mobil baz istasyonu yönlendirilmiştir. Bölgeye 1 mobil koordinasyon TIR'ı ile 1 sosyal çalışma TIR'ı sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
DÜZCE'DE DEPREMİN ŞİDDETİYLE MARKET RAFLARI YERE İNDİ
Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve birçok ilden hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem, bazı binalarda hasar oluşturdu. Deprem sebebiyle kentte bir iş yeri yıkılırken, 32 kişi yaralandı. Depremde bazı marketler de zarar gördü.
Şiddetli sarsıntı dolayısıyla market raflarındaki ürünler adeta yere indi. Deprem sırasında marketlerde kimsenin bulunmaması ise facianın önüne geçti. Sarsıntının etkisiyle düşen ve kırılan ürünler, çalışanlar tarafından toplanmaya başladı.
DEPREM ANI KAMERADA
Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir iş yerinde şiddetli sarsıntı dolayısıyla masaların ve sandalyelerin hareket ettiği, devrilen dolabın ise bilgisayarların üzerine düştüğü görüldü.
Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve birçok ilden hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı. İlk görüntüde karton kutuların sallandığı ve devrildiği, bir diğer görüntüde ise sarsıntıyla birlikte masaların ve sandalyelerin hareket ettiği, daha sonra ise devrilen dolabın bilgisayarların üzerine düştüğü görülüyor.
DEPREMİN ŞİDDETİ ZONGULDAK'TA DA HİSSEDİLDİ
Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin şiddeti Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan bir ailenin bebek odasına koydukları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde odanın sallandığı ve büyük bir gürültü çıktığı görülürken, evde yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.
ŞİDDETLİ SES DUYULDU, 'DEPREM OLUYOR' DİYE BAĞIRDI
Deprem, Sakarya'da iki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremin meydana gelmesiyle şiddetli bir sesin geldiği duyulurken, avizenin de sallandığı görülüyor. Bir diğer görüntüde ise bir iş yerinde bulunan kişinin 'Deprem oluyor' diye bağırdığı, sesi duyan başka birinin de koşarak iş yerinden çıktığı anlar yer alıyor.
DEPREM İSTANBUL'DA DA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Deprem İstanbul'dan hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokağa dökülürken deprem anı dükkanların güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Görüntülerde, bir lokantanın içinde Yemek yiyen vatandaşların yaşadığı panik anları ve dükkanlarda bulunan avizelerin sallandığı anlar görülüyor.
ANKARA'DA DEPREM ANI
Ankara'nın depremin merkezi olan Düzce'ye en yakın ilçelerinden olan Nallıhan'da market raflarındaki ürünler deprem sırasında yere döküldü. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’ndan bomba gibi yeni bölüm! Seyran maçı kaybetti, Ferit baba oluyor!
- BENZİM ZAMMI SON DAKİKA | 23 Kasım benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? Benzine zam ne zaman gelecek?
- DÜZCE DEPREMİ ÜRKÜTÜCÜ SESİ DİNLE | Deprem olurken neden ses gelir? Deprem öncesinde duyulan uğultulu ses nedir?
- KURAKLIK ALARMI! İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 23 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları son durum
- HAARP teknolojisi NELER YAPABİLİR? HAARP saldırısı ne demek? Depremin sebebi HAARP projesi mi? Sea-based X-band Radar gemisi nedir?
- Amasya’daki ünlülerin feci kazasında o da yaralanmıştı! Melis İşiten kimdir? Eski eşi kendisinde daha ünlü çıktı!
- ELAZIĞ TOKİ KURA SONUÇLARI: 2+1 ve 3+1 Elazığ Merkez, Kovancılar, Karakoçan, Palu kura sonucu isim listesi sorgulama!
- Depreme OKULDA, EVDE, ARAÇ kullanırken yakalanınca yapılması gerekenler neler? Deprem sırasında ve sonrasında ne yapmalı?
- FAY HATTI SORGULAMA EKRANI | Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye'de fay hattı hangi bölgelerde? Düzce fay hattı nereden geçiyor?
- GOOGLE DEPREM UYARISI açma işlemleri | Android ve iOS deprem uyarısı nedir, nasıl yapılır? Tüm detaylar
- Kocaeli Valiliği SON DAKİKA: 24 Kasım Perşembe Kocaeli'de okullar tatil mi? Yarın Gölcük, İzmit, Karamürsel, Gebze okullar tatil olacak mı?
- İstanbul'da dün gece deprem mi oldu? 23 Kasım İstanbul'da hissedilen deprem nerede oldu? Merkez üssü ve şiddeti...