Düzce Gölkaya'da 5,9 büyüklüğünde deprem! Halk yaşadığı korkuyu anlattı! Tüyleri diken diken eden sözler

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremi yaşayan vatandaşlar o anları anlattı. Aylin Bostan "Bayağı sallandı her yer, çok ağladım, krize girdim resmen hala heyecanlıyım, korkuyorum" derken Birgül Bal "Evdeki her şeyi devirdi. İlk defa yaşadık, 1999 depreminde çocuktuk, bilmiyoruz ama bu çok şiddetliydi. Panikle dışarı attık kendimizi" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 09:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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