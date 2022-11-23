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Düzce Gölkaya'da 5,9 büyüklüğünde deprem! Halk yaşadığı korkuyu anlattı! Tüyleri diken diken eden sözler

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremi yaşayan vatandaşlar o anları anlattı. Aylin Bostan "Bayağı sallandı her yer, çok ağladım, krize girdim resmen hala heyecanlıyım, korkuyorum" derken Birgül Bal "Evdeki her şeyi devirdi. İlk defa yaşadık, 1999 depreminde çocuktuk, bilmiyoruz ama bu çok şiddetliydi. Panikle dışarı attık kendimizi" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 09:53
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Düzce Gölkaya’da 5,9 büyüklüğünde deprem! Halk yaşadığı korkuyu anlattı! Tüyleri diken diken eden sözler

İlçe merkezinde dışarıda bekleyişini sürdüren vatandaşlardan Aylin Bostan, AA muhabirine, deprem anında uyanık olduğunu, elektriklerin gittiğini ve sallandıklarını söyledi.

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Düzce Gölkaya’da 5,9 büyüklüğünde deprem! Halk yaşadığı korkuyu anlattı! Tüyleri diken diken eden sözler

Daha sonra ablalarını uyandırdığını anlatan Bostan, "Bayağı sallandı her yer, çok ağladım, krize girdim resmen hala heyecanlıyım, korkuyorum. Dışarı çıktık hemen." dedi.

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Düzce Gölkaya’da 5,9 büyüklüğünde deprem! Halk yaşadığı korkuyu anlattı! Tüyleri diken diken eden sözler

Birgül Bal da uyuduğu sırada depremin meydana geldiğini, her şeyin bir anda olduğunu dile getirdi.

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Düzce Gölkaya’da 5,9 büyüklüğünde deprem! Halk yaşadığı korkuyu anlattı! Tüyleri diken diken eden sözler

Nereye kaçacaklarını şaşırdıklarını ifade eden Bal, "Evdeki her şeyi devirdi. İlk defa yaşadık, 1999 depreminde çocuktuk, bilmiyoruz ama bu çok şiddetliydi. Kaçamadık. Panikle dışarı attık kendimizi." diye konuştu.

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Düzce Gölkaya’da 5,9 büyüklüğünde deprem! Halk yaşadığı korkuyu anlattı! Tüyleri diken diken eden sözler

Fethiye Bal da 1999 depremini de yaşadığını dile getirerek, korktuklarını, hemen dışarı çıktıklarını söyledi.