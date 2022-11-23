A Haber afet bölgesinde! Düzce'de depreme yakalanan Şükriye Teyze yaşadıklarını anlattı: Oturduğum yerden kalkamadım

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı İstanbul, Ankara, Zonguldak, Bolu başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi. Depremin en şiddetli yaşandığı yerlerden biri olan Sarıdere Köyü'ne giden A Haber Muhabiri Yusuf Gül, afet bölgesindeki vatandaşlarla konuştu.