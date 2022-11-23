23 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri A Haber afet bölgesinde! Düzce'de depreme yakalanan Şükriye Teyze yaşadıklarını anlattı: Oturduğum yerden kalkamadım

A Haber afet bölgesinde! Düzce'de depreme yakalanan Şükriye Teyze yaşadıklarını anlattı: Oturduğum yerden kalkamadım

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı İstanbul, Ankara, Zonguldak, Bolu başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi. Depremin en şiddetli yaşandığı yerlerden biri olan Sarıdere Köyü'ne giden A Haber Muhabiri Yusuf Gül, afet bölgesindeki vatandaşlarla konuştu.

Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:00
  • 1
  • 22
A Haber afet bölgesinde! Düzce’de depreme yakalanan Şükriye Teyze yaşadıklarını anlattı: Oturduğum yerden kalkamadım

Düzce'de depreme yakalanan Şükriye Teyze'nin evine giden, A Haber Muhabiri Yusuf Gül, yaşanan şiddeti gözler önüne serdi. Hasar tespit çalışmanın yapılacağı evi ekranlara getiren A Haber Muhabiri, Şükriye Teyze'nin yaşadıklarını da dinledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
A Haber afet bölgesinde! Düzce’de depreme yakalanan Şükriye Teyze yaşadıklarını anlattı: Oturduğum yerden kalkamadım

İşte depreme yakalanan Şükriye Teyze'nin anlattıkları: "Titremekten yürüyemedim. Olduğum yerde kaldım, dışarı da çıkamadım.

  • 3
  • 22
A Haber afet bölgesinde! Düzce’de depreme yakalanan Şükriye Teyze yaşadıklarını anlattı: Oturduğum yerden kalkamadım

Allah'ım üzerimize yıkılmasın da yıkılan yıkılsın dedim. Çok korktum. 99 depremini de yaşadım. Uykuda yakalandım. Yataktaydım beni yukarı kaldırdı. Yaralanan yok. Allah korudu."

  • 4
  • 22
A Haber afet bölgesinde! Düzce’de depreme yakalanan Şükriye Teyze yaşadıklarını anlattı: Oturduğum yerden kalkamadım

İlçe merkezinde dışarıda bekleyişini sürdüren vatandaşlardan Aylin Bostan, deprem anında uyanık olduğunu, elektriklerin gittiğini ve sallandıklarını söyledi.

  • 5
  • 22
A Haber afet bölgesinde! Düzce’de depreme yakalanan Şükriye Teyze yaşadıklarını anlattı: Oturduğum yerden kalkamadım

Daha sonra ablalarını uyandırdığını anlatan Bostan, "Bayağı sallandı her yer, çok ağladım, krize girdim resmen hala heyecanlıyım, korkuyorum. Dışarı çıktık hemen." dedi.