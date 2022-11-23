Düzce depremini hisseden papağanın tepkisi gündem oldu! İşte İstanbul'daki papağanın Düzce depremini hissetme anı
Düzce merkezli 5,9 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir evde bulunan papağanın sarsıntı anındaki tepkisi sosyal medyada gündem oldu. İşte İstanbul'daki papağanın Düzce depremine verdiği tepki...
Depremde İç Anadolu ve Marmara bölgesi sallandı.
Deprem İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde hissedildi.
PAPAĞAN ÇILGINA DÖNDÜ
Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedilirken, Pendik'te depremi hisseden papağanın çırpınışları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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