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Düzce depremini hisseden papağanın tepkisi gündem oldu! İşte İstanbul'daki papağanın Düzce depremini hissetme anı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Düzce depremini hisseden papağanın tepkisi gündem oldu! İşte İstanbul’daki papağanın Düzce depremini hissetme anı

Düzce merkezli 5,9 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir evde bulunan papağanın sarsıntı anındaki tepkisi sosyal medyada gündem oldu. İşte İstanbul'daki papağanın Düzce depremine verdiği tepki...

Düzce'de meydana gelen deprem sosyal medyada gündem oldu. İstanbul'un Pendik ilçesinde de hissedilen depremde, bir evdeki papağın anlık sarsıntıya verdiği tepki olay oldu.

4 İLDE HİSSEDİLDİ

AFAD, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremde İç Anadolu ve Marmara bölgesi sallandı.

Deprem İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde hissedildi.

PAPAĞAN ÇILGINA DÖNDÜ

Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedilirken, Pendik'te depremi hisseden papağanın çırpınışları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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