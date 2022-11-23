Düzce’de 5,9 büyüklüğünde deprem! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Çok paniğim

"ÇOCUKLARIMI DA ALIP KOŞTUM"

Ufak tefek binalarda çatlaklar var. Şu anda çok büyük panik var. İnanılmaz bir şekilde ortalıkta bir duman görüyorum. Uyuyordum büyük bir sarsıntıysa uyandık. Hemen kalkmaya çalıştım. Elektrikler yoktu. Ufak bir komidin vardı komidin kaymış salona doğru, ona takıltım ilk önce onunla beraber düştüm. Çocuklarımı kaptım eşimi kaptım dışarı çıktım. Çok korkunçtu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.