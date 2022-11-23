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Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Çok paniğim

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Düzce’de 5,9 büyüklüğünde deprem! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Çok paniğim

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından yaşadıklarını anlatan DHA Düzce muhabiri Tezcan Solmaz gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan pek çok basın mensubu depreme canlı yayında yakalandı. İşte muhabirlerin deprem anı...

DHA Düzce muhabiri Tezcan Solmaz yaşadıklarını böyle anlattı:

ŞEHİRDE BÜYÜK PANİK VAR

Düzce'de çok büyük bir sarsıntıyla uyandık. Evin içinde ben çıkarken bütün eşyalar yıkılmıştı. İki çocuğumu dışarı çıkardım. Dışarıda büyük bir panik vardı. Şu anda şehirde de büyük bir panik var. Dışarıda elektirikler yok. Herkes birbirini arıyor. Ufak tefek yaralanmalar var.

Duyduğumuz kadarıyla kendilerini atanlar olmuş. Şu ana kadar herhangibi bir bina yıkıntısı haberi gelmedi ama polis telsizinden geçen bilgiler doğrultusunda söylüyorum.

"ÇOCUKLARIMI DA ALIP KOŞTUM"

Ufak tefek binalarda çatlaklar var. Şu anda çok büyük panik var. İnanılmaz bir şekilde ortalıkta bir duman görüyorum. Uyuyordum büyük bir sarsıntıysa uyandık. Hemen kalkmaya çalıştım. Elektrikler yoktu. Ufak bir komidin vardı komidin kaymış salona doğru, ona takıltım ilk önce onunla beraber düştüm. Çocuklarımı kaptım eşimi kaptım dışarı çıktım. Çok korkunçtu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Deprem bölgesinde görev başında olan A Haber Muhabiri Hasan Zahid Ezim, artçı depremler sırasında canlı yayındaydı. Vatandaşların kaçış anı da canlı yayında ekranlara yansıdı.

TGRT HABER SPİKERİ DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

O anlarda depreme canlı yayında yakalanan TGRT Haber spikeri Ersel Hoşkara'nın yaşadıkları kameralara saniye saniye yansıdı.

Binası Sarıyer Maslak'ta bulunan NTV'nin canlı yayınına deprem görüntülere yansıdı.

NTV'de haber bülteni sunan spiker Buse Yıldırım, sarsıntı anını yaşadı.

Bakan Soylu’dan A Haber’de deprem açıklaması BAKAN SOYLU'DAN A HABER'DE DEPREM AÇIKLAMASI

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