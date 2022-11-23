SON DAKİKA! AFAD açıkladı! İşte Düzce depreminin ön değerlendirme raporu

AFAD, Düzce ilinin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu resmi sitesinden yayımladı.

Raporda, "23.11.2022 günü, Türkiye saati ile 04:08'de merkez üssü Gölyaka (Düzce) olan MW 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 6.81 km derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Düzce ilinin Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryani köyüne uzaklığı 0.82 km'dir. Ana şoktan, 23.11.2022 10:17'ye kadar geçen zamanda, büyüklükleri 4.3 ile 0.9 arasında değişen 110 artçı deprem kaydedilmiştir." denildi.

Raporda, "Depremin hangi faydan kaynaklandığı yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirlenecektir." denildi.