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Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2022
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Düzce’de 5,9 büyüklüğünde deprem! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve ilgili tüm kurumların çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

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