Düzce'de 5,9 şiddetinde deprem | Deprem yeri neden şaşırttı? Vatandaşlar evlere girmek için ne yapmalı?
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu çok sayıda kentte hissedildi. 5,9 şiddetinde deprem Karadere Fayı kuzeydoğu bölümünde meydana geldi. Peki deprem ne anlama geliyor? Daha büyük bir deprem olma riski var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Sinan Can Öziçer anlattı.
Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi 5,9'luk depremle sarsıldı. Depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Düzce merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.
Peki bu deprem ne anlama geliyor? Deprem noktası neden şaşkınlığa yol açtı? Vatandaşlar bundan sonra ne yapmalı? Evlere girilmeli mi? Deprem anında vatandaşlar hangi hareketi yapmalı?
Deprem uzmanı Sinan Can Öziçer anlattıkları:
"Bu depremler geçtiğimiz dönemde İzmir'de şimdi Düzce'de meydana geldi. Yatın belki doğu bölgelerinde yaşanabilir. Ülkemizin aktif bir deprem kuşağı olması sebebiyle bunlar bizim her zaman yaşayabileceğimiz depremler. Depremin 7 ve üstü beklenen Marmara Depremi'ne yakın bir yerde olduğundan dolayı vatandaşlarımızın akıllarına farklı sorular geliyor.
Teknik olarak vatandaşlarımızı bilgilendirmek gerekirse Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın belli segmentleri var. İşte bunlardan bir tanesi de Karadere Fayı'dır. Bu fayın kırılması bir şaşkınlığa yol açmış olabilir. Bu depremin artçıları birkaç devam edebilir. Bugün bile 4,2 büyüklüğünde bir artçı meydana geldi. Vatandaşlarımız bundan sonra meydana gelecek artçılara karşı korku içinde olmamaları gerekir. Artçı depremler 5,9'dan büyük olmayacak.
Bu deprem orta büyüklüğündeki deprem, korkutucu bir depremdir. Depremler ile ilgili yorumlar yapabilir, hesaplamalar yapabiliriz ama yapılarımızın durumu ne? İşte bunu bilmiyoruz. Bu depremde binalarımızda hasarlar meydana gelmiş olabilir. Vatandaşlar binaların hasar tespitini yapmadan binalara girmemelerini bu tespitler yapıldıktan sonra evlerine girmelerini söyleyebiliriz.
Vatandaşlarımız panik halde olmadan yol devam etmeli. Bundan sonra artçı depremler olacak. "Bunun daha büyük depremin tetikçisi" diyerek panik halde kaçmamalarını tavsiye ediyoruz. Bundan kısa süre önce İzmir'deki depremde panikle balkondan atlayan bir gencimizi hayatını kaybetti. Bu nedenle panikten uzak durmalıyız."
Öte yandan AFAD sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:
"Bugün sabaha karşı 04:08'de Gölyaka ( Düzce) da meydana gelen Mw 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra saat 09:30 itibarıyla büyüklükleri 0.9 ile 4.3 arasında değişen 106 adet artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem bölgesindeki hasarlı yapılara girilmemesi önemle rica olunur" açıklamasında bulundu.
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