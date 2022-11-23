Düzce’de 5,9 şiddetinde deprem | Deprem yeri neden şaşırttı? Vatandaşlar evlere girmek için ne yapmalı?

Teknik olarak vatandaşlarımızı bilgilendirmek gerekirse Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın belli segmentleri var. İşte bunlardan bir tanesi de Karadere Fayı'dır. Bu fayın kırılması bir şaşkınlığa yol açmış olabilir. Bu depremin artçıları birkaç devam edebilir. Bugün bile 4,2 büyüklüğünde bir artçı meydana geldi. Vatandaşlarımız bundan sonra meydana gelecek artçılara karşı korku içinde olmamaları gerekir. Artçı depremler 5,9'dan büyük olmayacak.