Taksim bombacısı terörist Ahlam Albashir’in telefonundan iki sır cevapsız arama! Kod adı: Amcam...

KOD ADI: AMCAM

Terörist Ahlam Albashir'in; terör saldırısının yaşandığı günün akşamında yakalanmadan saatler önce telefonunda "Amcam" olarak kayıtlı olan yabancı bir hattı bir buçuk saat arayla iki defa aradığı fakat aramalar açılmadığı için görüşme yapılmadığı tespit edildi.