Taksim bombacısı terörist Ahlam Albashir'in telefonundan iki sır cevapsız arama! Kod adı: Amcam...
Taksim bombacısı terörist Ahlam Albashir'in kullandığı telefon hattında iki sır arama saptandı. Terörist Ahlam Albashir'in; terör saldırısının yaşandığı günün akşamında yakalanmadan saatler önce telefonunda "Amcam" olarak kayıtlı olan ve “+38” ile başlayan yabancı bir numarayı bir buçuk saat arayla iki defa aradığı fakat aramalar açılmadığı için görüşme yapılmadığı tespit edildi. Sır arama kayıtlarının incelemesi devam ediyor.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren ve tutuklanan terörist Ahlam Albashir'in kullandığı telefon hattının arama kayıtlarında ilginç bir detay saptandı.
KOD ADI: AMCAM
Terörist Ahlam Albashir'in; terör saldırısının yaşandığı günün akşamında yakalanmadan saatler önce telefonunda "Amcam" olarak kayıtlı olan yabancı bir hattı bir buçuk saat arayla iki defa aradığı fakat aramalar açılmadığı için görüşme yapılmadığı tespit edildi.
İKİ SIR CEVAPSIZ ARAMA
İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; terörist Ahlam Albashir, "+38" ile başlayan yabancı telefon hattını akşam saat 20.01'de ve 21.38'de aradı fakat aramaları cevaplanmadı.
10 Nisan 1999 doğumlu olan terörist Ahlam Albashir'in kullandığı telefon hattında Amcam, Ahmet ve Sağlığım isimleriyle üç kişinin kayıtlı olduğu da belirlendi.
GÖÇMEN KAÇAKÇISI OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR
Telefon hattında "Ahmet" olarak kayıtlı olan kişinin; patlamadan sonra terörist Ahlam Albashir'i bir taksiyle gittiği Esenler'den alarak Küçükçekmece'deki adrese götüren ve yakalanarak tutuklanan göçmen kaçakçısı Ahmed Jarkas olduğu iddia ediliyor.
Ahmed Jarkas'ın saldırıdan sonra terörist Ahlam Albashir'i Esenler Meydanı'nda karşıladığı ve taksinin parasını da Ahmed Jarkas'ın ödediği de saptandı. Sır arama kayıtlarının incelemesi devam ediyor.
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