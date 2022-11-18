Terörist Ahlam Albashir'in keşif yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler: Cep telefonuyla özçekim yaparak ilerledi

SONDAKİKA: Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren ve patlamada 6 kişinin vefatına ve 81 kişinin ise yaralanmasına neden olan kadın terörist Ahlam Albashir'in İstiklal Caddesi'ndeki keşif yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Teröristin caddede yürüdüğü sırada özçekim yaparak ilerlemesi dikkat çekti.