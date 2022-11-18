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Haberler Galeri Terörist Ahlam Albashir'in keşif yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler: Cep telefonuyla özçekim yaparak ilerledi

Terörist Ahlam Albashir'in keşif yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler: Cep telefonuyla özçekim yaparak ilerledi

SONDAKİKA: Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren ve patlamada 6 kişinin vefatına ve 81 kişinin ise yaralanmasına neden olan kadın terörist Ahlam Albashir'in İstiklal Caddesi'ndeki keşif yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Teröristin caddede yürüdüğü sırada özçekim yaparak ilerlemesi dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 18.11.2022 18:06 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 21:21
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Terörist Ahlam Albashir’in keşif yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler: Cep telefonuyla özçekim yaparak ilerledi

Beyoğlu'ndaki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in, İstiklal Caddesinde keşif yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Terörist Ahlam Albashir’in keşif yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler: Cep telefonuyla özçekim yaparak ilerledi

22 Ekim'de İstiklal Caddesi'nde keşif yapan teröristin, caddede yürüdüğü sırada sürekli olarak cep telefonu ile özçekim yaparak ilerlemesi dikkat çekti.

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Terörist Ahlam Albashir’in keşif yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler: Cep telefonuyla özçekim yaparak ilerledi

TERÖRİST ALBASHIR MARMARA CEZAEVİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan kadın terörist Ahlam Albashır'ında aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı.

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Terörist Ahlam Albashir’in keşif yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler: Cep telefonuyla özçekim yaparak ilerledi

3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, Marmara Cezaevine götürüldü.

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Terörist Ahlam Albashir’in keşif yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler: Cep telefonuyla özçekim yaparak ilerledi

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde geçen pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Albashır'la birlikte 51 kişi gözaltına alındı.