Beyoğlu’ndaki terör saldırısında yeni gelişme! Ahlam Albashır’ın illegal yollarla Türkiye’ye geçmesine yardım eden 2 kişi tutuklandı

İKİ ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI



Savcılıkta ifadeleri alınan iki şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe savunmaları alınan iki şüpheli "kasten öldürme" ve "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı. Olayla ilgili tutuklanan toplam şüpheli sayısı 19'a yükselmiş oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN