Beyoğlu'ndaki terör saldırısında yeni gelişme! Ahlam Albashır'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım eden 2 kişi tutuklandı
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. İşte detaylar...
İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan kadın terörist Ahlam Albashır'ın Hatay'dan ülkeye girmesine yardım eden iki şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde 13 Kasım Pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Albashır'la birlikte 17 şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, Albashır'ın Hatay üzerinden Türkiye'ye girmesine yardım eden iki şüpheliyi daha yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İKİ ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI
Savcılıkta ifadeleri alınan iki şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe savunmaları alınan iki şüpheli "kasten öldürme" ve "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı. Olayla ilgili tutuklanan toplam şüpheli sayısı 19'a yükselmiş oldu.
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