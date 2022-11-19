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Haberler Galeri Taksim bombacısı PKK/PYD'li terörist Ahlam Albashır'ın Facebook hesabı deşifre oldu: "Salih’in Esmeri"

Taksim bombacısı PKK/PYD'li terörist Ahlam Albashır'ın Facebook hesabı deşifre oldu: "Salih’in Esmeri"

İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının faillerine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Bombalı saldırıyla irtibatlı isimlere dair kritik bilgilerre ulaşıldı. Taksim bombacısı Ahlam Albashır'ın sosyal medya hesabı deşifre oldu. Albashir, Arapça "Salih'in Esmeri" anlamına gelen Facebook hesabını aktif olarak kullanıyordu. Peki, Albashır neden bu rumuzu kullandı? İşte 'Hacı'dan 'Jarkas Kardeşler'e, saldırının organizasyonunda yer alan kilit isimler ve rolleri...

Giriş Tarihi: 19.11.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 09:55
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Taksim bombacısı PKK/PYD’li terörist Ahlam Albashır’ın Facebook hesabı deşifre oldu: Salih’in Esmeri

Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında, terörist Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi'nde 22 Ekim ve 4 Kasım'da yaptığı keşif görüntülerine ulaşıldı.

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Taksim bombacısı PKK/PYD’li terörist Ahlam Albashır’ın Facebook hesabı deşifre oldu: Salih’in Esmeri

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi yaralandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının patlamaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 8 savcı ve 2 başsavcı vekili görevlendirildi.

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Taksim bombacısı PKK/PYD’li terörist Ahlam Albashır’ın Facebook hesabı deşifre oldu: Salih’in Esmeri

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 49'u emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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Taksim bombacısı PKK/PYD’li terörist Ahlam Albashır’ın Facebook hesabı deşifre oldu: Salih’in Esmeri

"Hüsam"

Terör saldırısının gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen ve Suriye Azez'de emniyet güçlerince gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen "Hüsam" kod adlı terör örgütü mensubunun emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

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Taksim bombacısı PKK/PYD’li terörist Ahlam Albashır’ın Facebook hesabı deşifre oldu: Salih’in Esmeri

Görevlendirilen 29 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan 49 şüpheliden Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17'si, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Savcılık, 3 şüpheliyi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk ederken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.