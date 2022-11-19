Taksim bombacısı PKK/PYD'li terörist Ahlam Albashır'ın Facebook hesabı deşifre oldu: "Salih’in Esmeri"

İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının faillerine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Bombalı saldırıyla irtibatlı isimlere dair kritik bilgilerre ulaşıldı. Taksim bombacısı Ahlam Albashır'ın sosyal medya hesabı deşifre oldu. Albashir, Arapça "Salih'in Esmeri" anlamına gelen Facebook hesabını aktif olarak kullanıyordu. Peki, Albashır neden bu rumuzu kullandı? İşte 'Hacı'dan 'Jarkas Kardeşler'e, saldırının organizasyonunda yer alan kilit isimler ve rolleri...