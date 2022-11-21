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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM'nin 9'uncu Küresel Forumu'na katılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM’nin 9’uncu Küresel Forumu’na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Fas'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Girişimi'nin 9'uncu Küresel Forumu'na katılacak.

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