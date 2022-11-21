Mehmetçik'ten terör örgütü PKK'ya sert "Pençe" | 1441 terörist öldürüldü

"Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tarihi mücadeleyi gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun kahraman mensuplarıyla gurur duyduklarını belirtti.

Operasyon kapsamında komandolar teröristlerin inlerine girdi, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarla, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ateş destek vasıtaları terör hedeflerini yerle bir etti. Milli Savunma Bakanlığı operasyonlara ilişkin ilerleyen zamanda yaptığı açıklamada, Pençe-Şimşek'te 176, Pençe-Yıldırım'da ise 211 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"KİLİT" KAPANIYOR

Hudut güvenliğini sağlamak üzere Hakurk ile başlayan Sinat-Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen operasyonların ardından Mehmetçik bu sefer hedefine terör örgütü için büyük anlam ifade eden Zap'ı aldı.

Teröristlerin yuvalandığı alanların merkezi konumunda yer alan ve Pençe serisi harekatlar kapsamında Hakurk, Metina'dan kaçan teröristlerin toplandığı bölge olan Zap'a yönelik operasyon için 17 Nisan 2022'de harekete geçildi.

Terör örgütü kamplarının bulunduğu ve örgütün bazı elebaşlarının yer aldığı bölgeye yönelik operasyona Pençe-Kilit adı verildi.