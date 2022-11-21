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Son dakika | İstanbul'da korkutan anlar! Ormanlık alanda yangın! Ekipler bölgede

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Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Son dakika | İstanbul’da korkutan anlar! Ormanlık alanda yangın! Ekipler bölgede

Son dakika haberi...Pendik Aydos oramanında yangın çıktı. Ormandaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

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