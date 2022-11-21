Türkiye Suriye ve Irak’taki terör örgütü PKK inlerini yerle bir etti! İHA’lar buldu F-16’lar vurdu | Artık ilk hedef Suriye’deki PKK merkezi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İcra edilen PENÇE KILIÇ hava harekâtı ile; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

Bakanlık, etkisiz hale getirilen teröristler arasında terör örgütünün sözde yöneticilerinin de yer aldığını duyurdu.