"HANGİSİ DOĞRU CHP"



6 muhalefet partisine yönelik eleştirilerde bulunan Bozdağ, altılı masanın tek derdinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları öfke, kin ve nefret olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Bozdağ'dan CHP'ye "HDP'ye bakanlık" ve Tunç Soyer'e "Osmanlı" tepkisi | VİDEO İZLE

Bozdağ, 'HDP'ye bakanlık' tartışması hakkında ve İYİ Parti eski Yozgat İl Başkanı Metin Özışık hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:



"Geçenlerde HDP'ye bir bakan neden verilmesin diye açıklama yapan kimi CHP'liler oldu. Bunlar nedeniyle de tartışmalar çıktı. Tabii Yozgat'ın yiğit evlatlarından Metin Özışık kardeşimiz de Yozgatlıya yaraşan bir onurlu tavır ortaya koydu. Buradan Metin Özışık başkanıma selam olsun diyor, onurlu tavrını ben de alkışladığımı ifade etmek istiyorum. Hatırlar mısınız Sayın Kılıçdaroğlu, Yozgat'a gelmişti. Bizim Eski Sinema'da bir de STK'larla toplantı yapmıştı. Ne demişti orada? 'Kandil'i başlarına yıkacağım' demişti. Hatırladınız mı? Daha sonra Van'a gitti. 'Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen peşime takılsın.' Orada ayrı, burada ayrı konuş.

Şimdi de HDP'ye verilecek bakanlıkları konuşuyorlar. Ben buradan bir kez daha soruyorum. Hangisi CHP? 'HDP'ye bakan verelim' diyen mi doğru CHP'dir? 'Yoksa Kandil'i başlarına yıkarım' diye Yozgat'ta kükreyen mi doğru CHP'dir? Yoksa 'Demirtaş'ı, Kavala'yı falanı filanı serbest bırakmanızı istiyorsanız bize takılın' diyen mi doğru CHP? Biraz daha doğrudan soruyorum. Hangisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu istikamete yürüyen CHP'dir. Bunlar hangisi ben anlamıyorum. Aziz Türk milletine de buradan sesleniyorum. Her gittiği yerin nabzına göre konuşan, kendini dinleyenlere göre cümle kuran onları coşturan siyasetin bu ülkeye zerrece faydası olmamıştır. Neyseniz o olun. Nasıl bakıyorsanız öyle bakın. Nasıl duruyorsanız öyle durun. Yozgat'ta da söylediğinizi Diyarbakır'da da söyleyin. Ankara'da da Edirne'de de söyleyeyim. Bizim farkımız burada. Biz bu ülkenin 81 ilinde bütün ilçe ve beldelerinde aynı cümleleri kuran, aynı ifadeleri kullanan, aynı düşünceyi paylaşan ve seksen bir ilden alkış isteyen ve onların dua ve desteğine talip olan bir partidir."