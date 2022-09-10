İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 3.038 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Aynı tarihler arasında, yasa dışı yollardan ülkeye giren 1683'ü Afganistan, 236'sı Pakistan ve 2 bin 923'ü diğer uyruklardan olmak üzere 4 bin 842 düzensiz göçmenin güvenlik güçlerinin denetimleri ve operasyonları sonucunda yakalandığı ifade edildi.