CHP’li Tunç Soyer Osmanlı’yı hedef aldı! Yunana neden laf etmedi?

Ecdadına Yunanların bile bakmadığı kadar düşmanca bakan zihniyetler nasıl böyle makamlara getiriliyor ve halkımız hangi saiklerle bu insanlara oy verebiliyor. Artık herkes şapkasını önüne koyup bu konuda düşünmeli. Halen içimizde Türklüğü, Osmanlıyı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kabullenemeyen veya farklı saiklerle yorumlamaya çalışan aklı evveller var.

Burada tek sevindiğimiz tek nokta bunların sayısının çok az olması. Çok az olması önemli ancak İzmir Büyükşehir gibi en güzel ve tarihimizde ciddi yeri olan şehrimizin başına kadar geliyor olması sorgulanmalıdır."