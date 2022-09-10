CHP'li Tunç Soyer Osmanlı'yı hedef aldı! Yunana neden laf etmedi?
CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' iddiasıyla başlayan CHP-İYİ Parti kavgası, Barış Yarkadaş'ın ihale ifşasıyla iyice büyüdü. Aday belirlemede kriz yaşayan 6'lı masa HDP kriziyle dağılma noktasına geldi. Diğer taraftan İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Osmanlı Devleti ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Osmanlı Devleti'ni ihanet ile suçladı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ile siyaset bilimci Onur Erim değerlendirdi.
CHP'li Tunç Soyer, İzmir'i işgal eden Yunan'ı değil Osmanlı'yı suçladı. CHP'li Barış Yarkadaş ihale alan vekilleri ve usulsüz atamaları anlattı. Muhalefette HDP'ye bakanlık ve ihale krizi büyüdü. CHP ile İYİ Parti arasındaki kriz 6'lı masayı dağıtacak mı?
Emin Pazarcı'nın öne çıkan değerlendirmeleri:
"Tunç Soyer gaflet, delalet ve ihanetten bahsetti. Bu laflar nereye oturuyor diye baktığımızda, biz İzmir'i Osmanlı'dan değil Yunan'dan kurtardık. Bu bir devşirme hastalığıdır. Benim aklıma babası Nurettin Soyer gelir. 40 yıl önce MHP ve Ülkücü kuruluşlar davasını gazeteci olarak takip ettim. Gençler o zaman işkenceden bahsettikleri zaman karşılarında gülen bir Nurettin Soyer vardı.
O zaman C-5 diye bir işkencehane kurulmuştu. Buralarda binlerce insan işkenceden geçirildi. Mamak'ta Nurettin Soyer'in savcı olduğu dönemde pek çok insan işkenceyle öldürüldü. İşte yapısı itibariyle bugün olanları şaşırtıcı bulmuyorum. Gençlere zulmeden bir babanın evladın farklı bir yaklaşım beklemiyorum. Babasıyla gurur duyduğu için bunları söylüyorum yoksa babasının yaptıkları oğluna mal edilemez.
Osmanlı'yı yok edersiniz, Türkiye'yi nereye koyacaksınız? Kaldı ki Türkiye'yi kuranlar Osmanlı paşalarıdır. Yani bu yaklaşım Tunç Soyer'in tavrı son derece iticidir. CHP'nin geldiği nokta itibariyle bakarsak hiç şaşırtıcı değil.
2010 yılında beri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olduğu zamandan beri bunları hep yazıp söylüyoruz. Türk milletinin çıkarlarına sahip çıkan bir Deniz Baykal'dan sonra Kılıçdaroğlu yönetimi geldi. Bundan sonra CHP değişti ve dönüştü. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyorlar ama Mustafa Kemal'in mücadele ettiği Yunana tek kelime etmiyorlar."
Onur' Erim'in canlı yayındaki ifadeleri:
"Benim şahsi düşünce Türkiye'de maalesef Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamaya başlayacağımız dönemde ülkemizde ecdadını kabullenmeyen nefret eden tarihini reddeden Türklüğü sadece pasaportunda ve kimliğinde bir ibare olarak gören kalıntı bir topluluk var. Bunu açık şekilde kabul etmek lazım.
Bu Tunç Soyer'in ilk lafları değil. KKTC ile ilgili kabul edilemez bir takım saçma ifadeleri oldu. Ülkemizde bu düşünce yapısında olan geçmişin kalıntılarını taşıyanlar var. Biz bu ülkeden düşmanı defettik ama demek ki düşman tohum bırakmış. Bu tipteki insanları böyle büyük makamlara getirebilen bunları buralara getirmeyi görev sayan bir parti var.
Bir de maalesef buna oy veren vatandaşlarımız var. Burada kendini sorgulaması gereken CHP'dir. Burada Tunç Soyer'e oy veren vatandaşlar da kendini sorgulamalıdır. Böyle bir çırpıda İzmir'deki vatandaşlarımıza ithamda bulunmak düşünülemez. Ancak onlar da bunu düşünmeli.
Ecdadına Yunanların bile bakmadığı kadar düşmanca bakan zihniyetler nasıl böyle makamlara getiriliyor ve halkımız hangi saiklerle bu insanlara oy verebiliyor. Artık herkes şapkasını önüne koyup bu konuda düşünmeli. Halen içimizde Türklüğü, Osmanlıyı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kabullenemeyen veya farklı saiklerle yorumlamaya çalışan aklı evveller var.
Burada tek sevindiğimiz tek nokta bunların sayısının çok az olması. Çok az olması önemli ancak İzmir Büyükşehir gibi en güzel ve tarihimizde ciddi yeri olan şehrimizin başına kadar geliyor olması sorgulanmalıdır."
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