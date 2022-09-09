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Tunç Soyer Osmanlı Devleti'ne nefret kustu: Gaflet dalalet ve hıyanet içindeydiler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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Tunç Soyer Osmanlı Devleti’ne nefret kustu: Gaflet dalalet ve hıyanet içindeydiler

İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Osmanlı Devleti'ne yönelik nefrete varan açıklamalarda bulundu. Soyer Osmanlı padişahlarının gaflet, delalet ve hıyanet içinde olduğunu ifade ederken "İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar " dedi. Sosyal medyada büyük tepki çeken sözlere ilişkin bir açıklama da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Dağ paylaşımında "Osmanlı’yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan’ın adını zikredemiyor bile. Seneye kutlamaları Atina’da yapın da tam olsun" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte Osmanlı Devleti'ne yönelik nefret söyleminde bulundu.

İŞTE TUNÇ SOYER'İN O AÇIKLAMALARI:

HIYANET İÇİNDEYDİLER

Değerli İzmirliler, 100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve hatta çocukları hiç düşünmediler.

MİLLETİ ATEŞE ATTILAR

Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar.

YAŞAM HAKKIMIZI AYAKLAR ALTINA ALDILAR

İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular.

BAZILARI ALKIŞLADI

Tunç Soyer'in Osmanlı Devleti'ne karşı nefrete varan sözleri bir grup İzmirli vatandaşlar tarafından alkışlandı.

KILIÇDAROĞLU DA KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 9 Eylül kutlamalarına katıldı ve İzmirlileri sahneden selamladı.

SENEYE DE KUTLAMALARI ATİNA'DA YAPIN

AK Parti Genel Başkan Yardımcıs Hamza Dağ Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Dağ "İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinliğinde İzmir BB Başkanı'nın konuşması, tarihi acıyla ve kahramanlıkla dolu olan İzmir'imize büyük hakarettir. Osmanlı'yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan'ın adını zikredemiyor bile. Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun Tunç Soyer." ifadelerini kullandı.

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