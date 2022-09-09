Tunç Soyer Osmanlı Devleti’ne nefret kustu: Gaflet dalalet ve hıyanet içindeydiler

SENEYE DE KUTLAMALARI ATİNA'DA YAPIN

AK Parti Genel Başkan Yardımcıs Hamza Dağ Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Dağ "İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinliğinde İzmir BB Başkanı'nın konuşması, tarihi acıyla ve kahramanlıkla dolu olan İzmir'imize büyük hakarettir. Osmanlı'yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan'ın adını zikredemiyor bile. Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun Tunç Soyer." ifadelerini kullandı.

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