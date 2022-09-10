Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Osmanlı’ya nefret kusan Tunç Soyer’e sert tepki: İflah olmaz bir cahillik

OSMANLI'NIN ŞAMARINI İNDİRECEĞİ MUHAKKAKTIR



Yüzyıllardır hapsoldukları karanlık mahzenden çıkmak için uygun zaman kollayanlar, Türk milletinin hayat hakkını gasp etmek için projeler hazırlayanlar şimdilerde tekrar doğrulsalar da, kaybetmeye mahkum oldukları kaçınılmaz bir hayat ve tarih gerçeği olarak karşımızdadır.

Elbette dün içimize fitne sokmaya çalışan tekfurlara, Türk milletini yok etmeyi hedefleyen zalim ve zillet emellere nasıl muktedir duruş gösterilmişse, bugün de bu büyük milletin iradesinin yeniden şahlanarak hak edenlere Osmanlı'nın şamarını indireceği muhakkaktır.

Hiç kuşkusuz inancımız ve beklentimiz de budur.

Türk milletinin yeniden küresel arenada güçlü ve sözü dinlenir bir hale gelmesi muhterem ceddimizle başlayan tarihi mirasa sarılmasıyla mümkündür, bugünkü insanlık döneminde çok şükür olan da budur.

Bu duygu ve düşüncelerle, 741'inci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılan her vatandaşımızı selamlıyor, günümüzün kutlu olmasını temenni ediyorum.

Söğüt'ten çıkıp Anadolu Türk birliğini tesis eden, oradan da büyük bir cihan imparatorluğunun yolunu açan Ertuğrul Gazi'yi ve onun ahfadını, aynı zamanda aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum.

Ruhları şad, mekânları cennet olsun.

Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun.''