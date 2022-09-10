CHP Osmanlı Devleti’ne hakaretleri sürdürüyor: Gürsel Tekin Tunç Soyer’e arka çıktı!

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye bakanlık vaadiyle gündemi meşgul eden CHP'li Gürsel Tekin, şimdi de Osmanlı Devleti'ne hakaret etti.

Tekin, Osmanlı ile ilgili sarf ettiği sözler büyük tepki çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e destek verdi.