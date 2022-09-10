CHP Osmanlı Devleti'ne hakaretleri sürdürüyor: Gürsel Tekin Tunç Soyer'e arka çıktı!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, geride kalan gün yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti'ni hedef alarak, "100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi" demişti. Skandal sözlere CHP'li Gürsel Tekin de destek verdi. Soyer'in haklı olduğunu söyleyen Tekin, "100 yıl önce bu ülkeyi yönetenler saltanatları dışında bir şey düşünmediler, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydiler." ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye bakanlık vaadiyle gündemi meşgul eden CHP'li Gürsel Tekin, şimdi de Osmanlı Devleti'ne hakaret etti.
Tekin, Osmanlı ile ilgili sarf ettiği sözler büyük tepki çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e destek verdi.
OSMANLI DEVLETİ'Nİ HEDEF ALDI
Soyer'in hadsiz açıklamalarına arka çıkan Gürsel Tekin de Osmanlı'yı hedef aldı.
Tekin sosyal medya hesabından şunları yazdı;
"Tunç Soyer haklı. 100 yıl önce bu ülkeyi yönetenler saltanatları dışında bir şey düşünmediler, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydiler."
SOYER, OSMANLI'YA DİL UZATMIŞTI
Soyer, dün İzmir'de gerçekleştirilen şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı etkinliklerinde sarf ettiği "100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi" sözleri ile Osmanlı'yı hedef almıştı.
KILIÇDAROĞLU DA OSMANLI'YI HEDEF ALMIŞTI
Öyle ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Osmanlı'yı zalimlikle suçlamıştı.
CHP, 2018 seçim sürecinde 2. Abdülhamid'i öven kitapçık hazırlatmış, kitapçıkta ''CHP Abdülhamid Han konusunda da ezber bozmalıdır. Böylelikle ürkek seçmen konsolide olacaktır'' ifadelerine yer verilmişti.
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