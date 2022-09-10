10 Eylül 2022, Cumartesi
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Muhalefetin Osmanlı düşmanlığı! Millet İttifakı Osmanlıyı neden hedef alıyor?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sultan Abdülhamid Han'ı hedef alan açıklamaları, muhalefetin Osmanlı düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Öyle ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Osmanlı'yı zalimlikle suçlamıştı. CHP, 2018 seçim sürecinde 2. Abdülhamid'i öven kitapçık hazırlatmış, kitapçıkta ''CHP Abdülhamid Han konusunda da ezber bozmalıdır. Böylelikle ürkek seçmen konsolide olacaktır'' ifadelerine yer verilmişti.