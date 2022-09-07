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Özgür Özel'den 'HDP'ye bakanlık' açıklaması: Gürsel Tekin'in görüşleri partiyi bağlamıyor

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Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Özgür Özel’den ’HDP’ye bakanlık’ açıklaması: Gürsel Tekin’in görüşleri partiyi bağlamıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partilerinin milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık' vaadine ilişkin, "CHP'nin görüşlerini Sayın Genel Başkan, Sayın Parti Sözcümüz ve 3 Grup Başkanvekili açıklar." dedi. Özel, Tekin'in açıklamalarının 'kişisel' değerlendirme olduğunu öne sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, partisinin ittifak ortağı HDP'ye bakanlık verilebileceğini açıklamıştı.

Gelişme sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kurmayları art arda açıklamalar yaparak, Tekin'i 'hadsizlik ve münasebetsizlikl' itham etmişlerdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'HDP'YE BAKANLIK' AÇIKLAMASI

Tüm bu gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tekin'in görüşlerinin partilerini bağlamadığını söyledi.

"PARTİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ 5 KİŞİ AÇIKLAR"

Bir gazetecinin CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerini anımsatması üzerine Özel, "Partinin tutumu açısında şunu söylemem gerekir; Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşlerini Sayın Genel Başkan, Sayın Parti Sözcümüz ve 3 Grup Başkanvekili açıklar." diye konuştu.

"GÜRSEL TEKİN'İN KİŞİSEL DEĞERLENDİRMELERİ"

"Bunun dışında yapılan değerlendirmeler kişisel değerlendirmelerdir." diyen Özel, "Bunun ötesinde yapılan her şey spekülasyondur. Sayın Gürsel Tekin'in orada yapmış olduğu açıklamada kendisinin kişisel değerlendirmesidir. Millet İttifakı'nın böyle bir gündemi olmadığı açıklanmıştır." dedi.

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