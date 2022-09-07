Özgür Özel’den ’HDP’ye bakanlık’ açıklaması: Gürsel Tekin’in görüşleri partiyi bağlamıyor

"GÜRSEL TEKİN'İN KİŞİSEL DEĞERLENDİRMELERİ"

"Bunun dışında yapılan değerlendirmeler kişisel değerlendirmelerdir." diyen Özel, "Bunun ötesinde yapılan her şey spekülasyondur. Sayın Gürsel Tekin'in orada yapmış olduğu açıklamada kendisinin kişisel değerlendirmesidir. Millet İttifakı'nın böyle bir gündemi olmadığı açıklanmıştır." dedi.