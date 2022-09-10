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İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok'tan 'ihale' iddiası: Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 10.09.2022 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
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İYİ Parti’den istifa eden İsmail Ok’tan ’ihale’ iddiası: Yarkadaş’ın anlattıklarından daha büyükleri de var

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'nin ihale ağını ifşa etmiş ve davalık olmuştu. Yarkadaş, İYİ Partili siyasetçilere yakınlığıyla bilinen isimlere, CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesinden 107 milyon liralık ihale sağlandığını belgeleriyle duyurmuştu. İYİ Parti'den millyetçilerin tasfiye edildiğini ve partinin Sorosçulara teslim edildiğini ifade ederek istifa eden İsmail Ok, Yarkadaş'ın sözlerinin buzdağının görünün yüzü olduğunu söyledi. Ok, "Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var. Yüzleri kızarıyorsa istifa etsinler. Edemezler çünkü hep birlikte nemalanıyorlar" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, HDP'ye bakanlık verilebileceğini söylemişti. Gelişme sonrası ittifakın diğer kanadı İYİ Parti, Tekin'i oldukça sert sözlerle hedef almış, "münasebetsiz ve hadsiz" olarak nitelemişti.

CHP'Lİ YARKADAŞ: "BENİ KONUŞTURMASINLAR"

İYİ Parti tarafından CHP'ye yönelik eleştirilere tepki gösteren CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediyelerinden ihale alıyorlar. Tek tek biliyorum beni konuşturmasınlar." demişti.

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İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Yarkadaş hakkında "iftira" suçundan soruşturma açılması istemiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

İHALE AĞI SAYFA SAYFA İFŞA OLMUŞTU

Gelişme sonrasında Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla CHP'li Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale aldığıın açıklamıştı.

Yaşananlar merakla takip edilirken AK Parti Balıkesir milletvekili İsmail Ok, konuyla ilgili oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İSMAİL OK: "DAHA BÜYÜKLERİ DE VAR"

İYİ Parti'den millyetçilerin tasfiye edildiğini ve partinin Sorosçulara teslim edildiğini ifade ederek istifa eden Ok, Yarkadaş'ın sözlerinin buzdağının görünün yüzü olduğunu söyledi.

İsmail Ok şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde biraz önce de ifade ettiğiniz gibi, kamuoyuna da daha önce yansımıştı bunlar. Ama taban bunları yeni yeni öğrendiği için kamuoyunda daha çok dikkat çekmeye başladı. Bunlara oy veren kitlelerin rahatsızlığı nedeniyle gündemde daha uzun süre kalmaya başladı. O zaman sayın milletvekili, 'Bu ihaleyi çocuklar almış, benim haberim yok' gibi bir de kamuoyu ile dalga geçici, tiye alıcı, hafife alıcı cevap verdi.

Hani siz hiçbir milletvekilinin yakını, bırak yakınını kendisi, ortağının bulunduğu ihalelere girmeyecekti, işe girmeyecekti. İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda görev yapıp da, büyükşehirlerde bir tarafta HDP'li, bir tarafta İYİ Partili bürokratlar CHP şemsiyesi altında, şu anda koalisyonu oluşturmuş durumdalar.

"YARKADAŞ'I ŞİKAYET EDECEĞİNİZE MİLLETVEKİLİNİ İSTİFAYA DAVET EDİN"

Bu güneşin balçıkla sıvanmayacağını, mızrağın çuvala sığımadığını gösteren bütün kamuoyunun gözleri önünde cereyan eden küçük bir olay. Daha büyükleri de mi var? Evet kesinlikle var, kesinlikle var. Siz Barış Yarkadaş'ı şikayet edeceğinize, o milletvekilini istifaya davet edin samimiyseniz. Siz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden nasıl olur da, bizim beraber yönettiğimiz Büyükşehir Belediyesinden ihale aldınız diye istifaya davet ettirmeniz lazım. Edemezler istifaya davet.

Meral Akşener istifaya davet edemez. Çünkü beraber bu kurguları hayata geçiriyorlar. Onun için Barış Yarkadaş'a değil, aynanın karşısına geçip baksınlar, bak altını çiziyorum yüzleri kızarıyorsa o milletvekilini istifaya davet etsinler. Edemezler çünkü birlikte yapıyorlar bunu. Herkes o şeyden nemalanıyor."

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